Nauczyciele otrzymają podwyżki ale mniejsze niż chcieli. W marcu kolejna debata

Podwyżki dla nauczycieli zbyt skromne według związkowców

Kwestia podwyżek dla nauczycieli była przedmiotem spotkania uzgodnieniowego przedstawicieli kierownictwa MEN z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających nauczycieli. Zgodnie z projektem nowelizacji rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wynagrodzenie to ma wzrosnąć w tym roku od 239 zł do 296 zł brutto w zależności od wykształcenia i stopnia awansu zawodowego.

"Po konferencji uzgodnieniowej wszystkie trzy związki zawodowe podpisały z MEN protokół rozbieżności" - poinformował po spotkaniu przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego "Forum-Oświata" Sławomir Wittkowicz.

Zdaniem związków zawodowych, proponowana w tym roku przez MEN podwyżka jest niewystarczająca, nie spełnia oczekiwań nauczycieli. Związkowcy wskazują też, że nie niweluje - ich zdaniem - zbyt małej różnicy między wysokością wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli początkujących i nauczycieli mianowanych.

Jak wzrosną wynagrodzenia nauczycieli według nowego rozporządzenia?

Projekt nowelizacji rozporządzenia trafił do konsultacji publicznych 4 lutego. Załącznikiem do niego jest tabela. Zgodnie z nią, minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela z tytułem zawodowym magistra i z przygotowaniem pedagogicznym w przypadku nauczyciela początkującego od 1 stycznia br. ma wynosić 5153 zł brutto (wzrost o 245 zł brutto), nauczyciela mianowanego – 5310 zł brutto (wzrost o 253 zł brutto), nauczyciela dyplomowanego – 6211 zł brutto (wzrost o 296 zł brutto). Nauczyciele z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym – stanowią najliczniejszą grupę – to ponad 95 proc. wszystkich nauczycieli.

Pozostali nauczyciele to osoby z tytułem zawodowym magistra, ale bez przygotowania pedagogicznego, z tytułem licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym, tytułem licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, z dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych oraz innym wykształceniem. Minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego z takim poziomem wykształcenia (druga grupa zaszeregowania) od 1 stycznia br. wynosi 5027 zł brutto (wzrost o 239 zł brutto), nauczyciela mianowanego – 5156 zł brutto (wzrost o 246 zł brutto), nauczyciela dyplomowanego – 5405 zł brutto (wzrost o 257 zł brutto).

Projektowana nowelizacja ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z mocą od dnia 1 stycznia 2025 r.

6 marca posiedzenie podkomisji projektu obywatelskiego w kwestii podwyżek dla nauczycieli

Na 6 marca planowane jest posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela - poinformowała wiceprezes ZNP Urszula Woźniak. Projekt związkowców zakłada powiązanie wysokości wynagrodzeń nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce.

"Udało nam się spowodować, że 6 marca będzie spotkanie podkomisji, na które zostaniemy zaproszeni. Przedstawimy już poprawioną przez nas inicjatywę obywatelską dostosowaną do obecnego stanu prawnego" - powiedziała.

Obywatelski projekt nowelizacji Karty Nauczyciela ZNP wniósł do Sejmu w listopadzie 2021 r. Zebrał pod nim ponad 250 tys. podpisów - dwa i pół razy więcej niż wymagane minimum. Pierwsze czytanie projektu przeprowadzone zostało już w lutym 2022 r.

QUIZ PRL. Od propagandy do popkultury. Sprawdź, jak dobrze znasz hasła i powiedzenia z czasów PRL-u Pytanie 1 z 10 Dokończ hasło propagandowe: "Program partii – programem..." Kraju Narodu Polski Sprawiedliwości Następne pytanie