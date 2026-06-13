Nauka w Polsce bliżej ludzi. 4. Kongres „Nauka dla Społeczeństwa” w Warszawie

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2026-06-13 12:27

Nna Uniwersytecie Warszawskim rusza 4. Kongres "Nauka dla Społeczeństwa". To wyjątkowe wydarzenie, podczas którego polska nauka wyjdzie z laboratoriów, by zaprezentować swoje największe osiągnięcia. Impreza będzie otwarta dla wszystkich, także online.

Brama Uniwersytetu Warszawskiego z ozdobnymi detalami, posągami i godłem. W tle budynek główny UW. Zdjęcie ilustruje temat Kongresu Nauka dla Społeczeństwa, o którym możesz przeczytać na Super Biznes.
Autor: AKPA Brama Uniwersytetu Warszawskiego z ozdobnymi detalami, posągami i godłem. W tle budynek główny UW. Zdjęcie ilustruje temat Kongresu "Nauka dla Społeczeństwa", o którym możesz przeczytać na Super Biznes.
  • 4. Kongres „Nauka dla Społeczeństwa” odbędzie się w dniach 12-15 czerwca 2026 r. na Uniwersytecie Warszawskim, prezentując kluczowe osiągnięcia i wdrożenia.
  • Zobacz wystawy plakatowe i prezentacje wyników badań instytutów PAN oraz uczelni, które realnie kształtują gospodarkę i innowacyjność.
  • Spotkaj wybitnych naukowców i wymień doświadczenia podczas debat eksperckich, promujących integrację środowiska naukowego ze społeczeństwem.
  • Całe wydarzenie będzie transmitowane na żywo online z otwartym dostępem, umożliwiając uczestnictwo z każdego miejsca.

Czym jest Kongres "Nauka dla Społeczeństwa" i kiedy się odbędzie?

Kongres to cykliczne spotkanie naukowców, odkrywców i pasjonatów, którego celem jest integracja środowiska naukowego ze społeczeństwem. Czwarta edycja wydarzenia zaplanowana jest na 12-15 czerwca 2026 roku i odbędzie się na terenie Uniwersytetu Warszawskiego pod hasłem „Społeczeństwo dla nauki”. Celem 4. Kongresu „Nauka dla Społeczeństwa” jest promocja najważniejszych osiągnięć polskiej nauki i pokazanie ich realnego wpływu na gospodarkę i codzienne życie. To przestrzeń do wymiany wiedzy, doświadczeń i pomysłów, które mają inspirować nowatorskie działania i skuteczne wdrażanie odkryć.

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Jaki jest program kongresu i co zobaczą uczestnicy?

Wydarzenie rozpoczęło się w piątek, 12 czerwca, sesją plakatową na Krakowskim Przedmieściu. W przestrzeni miejskiej zaprezentowane zostaną najważniejsze osiągnięcia instytutów badawczych Polskiej Akademii Nauk oraz uczelni wyższych. Główne obrady kongresowe, debaty eksperckie i prezentacje wyników badań zaplanowano na niedzielę i poniedziałek w gmachu Starej Biblioteki UW. Program wydarzenia został pomyślany tak, by w przystępny sposób zaprezentować dorobek, jaki ma do zaoferowania polska nauka. Co ważne, całość będzie transmitowana na żywo online z otwartym dostępem dla każdego.

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Plamy z krwi można usunąć za pomocą Coca-Coli.
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