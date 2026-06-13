4. Kongres „Nauka dla Społeczeństwa” odbędzie się w dniach 12-15 czerwca 2026 r. na Uniwersytecie Warszawskim, prezentując kluczowe osiągnięcia i wdrożenia.

Zobacz wystawy plakatowe i prezentacje wyników badań instytutów PAN oraz uczelni, które realnie kształtują gospodarkę i innowacyjność.

Spotkaj wybitnych naukowców i wymień doświadczenia podczas debat eksperckich, promujących integrację środowiska naukowego ze społeczeństwem.

Całe wydarzenie będzie transmitowane na żywo online z otwartym dostępem, umożliwiając uczestnictwo z każdego miejsca.

Czym jest Kongres "Nauka dla Społeczeństwa" i kiedy się odbędzie?

Kongres to cykliczne spotkanie naukowców, odkrywców i pasjonatów, którego celem jest integracja środowiska naukowego ze społeczeństwem. Czwarta edycja wydarzenia zaplanowana jest na 12-15 czerwca 2026 roku i odbędzie się na terenie Uniwersytetu Warszawskiego pod hasłem „Społeczeństwo dla nauki”. Celem 4. Kongresu „Nauka dla Społeczeństwa” jest promocja najważniejszych osiągnięć polskiej nauki i pokazanie ich realnego wpływu na gospodarkę i codzienne życie. To przestrzeń do wymiany wiedzy, doświadczeń i pomysłów, które mają inspirować nowatorskie działania i skuteczne wdrażanie odkryć.

Zaćmienie słońca w obserwatorium astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego

Jaki jest program kongresu i co zobaczą uczestnicy?

Wydarzenie rozpoczęło się w piątek, 12 czerwca, sesją plakatową na Krakowskim Przedmieściu. W przestrzeni miejskiej zaprezentowane zostaną najważniejsze osiągnięcia instytutów badawczych Polskiej Akademii Nauk oraz uczelni wyższych. Główne obrady kongresowe, debaty eksperckie i prezentacje wyników badań zaplanowano na niedzielę i poniedziałek w gmachu Starej Biblioteki UW. Program wydarzenia został pomyślany tak, by w przystępny sposób zaprezentować dorobek, jaki ma do zaoferowania polska nauka. Co ważne, całość będzie transmitowana na żywo online z otwartym dostępem dla każdego.