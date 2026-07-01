Wynagrodzenia w Polsce lepsze niż za granicą?

Wakacje to dla wielu studentów czas odpoczynku, ale także okazja do podreperowania budżetu. Choć ofert sezonowego zatrudnienia jest mniej niż przed rokiem, wynagrodzenia wciąż robią wrażenie.

Eksperci rynku pracy wskazują, że w niektórych zawodach młodzi ludzie mogą zarobić więcej niż podczas wyjazdu do pracy za granicę.

Król wakacyjnych zarobków jest tylko jeden

Najwyższe stawki w tegorocznym zestawieniu osiągają kelnerzy. Sama podstawowa pensja nie jest może szokująca, ale prawdziwe pieniądze przynoszą napiwki.

W najbardziej obleganych nadmorskich i górskich kurortach najlepsi pracownicy gastronomii mogą osiągać nawet 150 zł netto za godzinę pracy.

Do tego często dochodzą darmowe posiłki, a czasem nawet zakwaterowanie finansowane przez pracodawcę.

Budowlanka nie zwalnia tempa

Na drugim miejscu znalazła się branża budowlana. Lato to czas największego ruchu na placach budowy, dlatego fachowcy są rozchwytywani.

Osoby uczące się mogą liczyć nawet na 75 zł netto za godzinę. Takie stawki sprawiają, że coraz więcej młodych ludzi wybiera właśnie ten kierunek wakacyjnego zarobku.

Opiekunka może zarobić fortunę

Podium zamykają opiekunki do dzieci. Zapotrzebowanie na ich usługi rośnie szczególnie w czasie wakacyjnych wyjazdów rodzinnych.

Najlepiej opłacane osoby mogą otrzymywać nawet 63 zł netto za godzinę pracy. Dodatkowo często mają zapewnione noclegi, wyżywienie i możliwość wyjazdu do atrakcyjnych miejsc wypoczynkowych.

Eventy i sporty wodne kuszą młodych

Wysokie stawki czekają również na osoby pracujące przy koncertach, festiwalach i imprezach plenerowych.

Hostessy oraz pracownicy obsługi wydarzeń mogą zarobić nawet ponad 50 zł netto za godzinę.

Podobnie wygląda sytuacja instruktorów sportów wodnych. Kitesurfing, SUP czy inne aktywności nad wodą pozwalają połączyć przyjemne z pożytecznym i dobrze zarobić.

Magazyny, lody i zbiory nadal kuszą

Nie tylko najbardziej prestiżowe zajęcia dają szansę na solidny zarobek.

Pracownicy magazynów i logistyki mogą otrzymywać nawet 50 zł netto za godzinę. Popularnością niezmiennie cieszą się także zbiory owoców i warzyw, gdzie stawki dla uczących się sięgają 45 zł netto.

Pracę bez większego problemu znajdą również sprzedawcy lodów, pracownicy sezonowych punktów gastronomicznych czy recepcjoniści w hotelach i pensjonatach.

Koniec mody na saksy?

Eksperci rynku pracy zwracają uwagę, że jeszcze kilka lat temu wyjazd do pracy za granicę był dla studentów niemal obowiązkowym wakacyjnym planem.

Dziś coraz więcej osób zostaje w kraju. Powód jest prosty – po uwzględnieniu kosztów zakwaterowania, wyżywienia i codziennego życia za granicą okazuje się, że polskie stawki są bardzo konkurencyjne.

Dodatkowo osoby do 26. roku życia korzystają z ulg podatkowych, dzięki czemu większa część zarobionych pieniędzy trafia bezpośrednio do ich kieszeni.

Nawet kilka miesięcy pracy może ustawić cały rok

Dla wielu studentów dwa lub trzy miesiące intensywnej pracy oznaczają możliwość zgromadzenia pieniędzy na znaczną część roku akademickiego.

Dlatego mimo mniejszej liczby ofert chętnych jest wielu. Zwłaszcza że tegoroczne wakacje pokazują, że dobrze zarabiać można nie tylko za granicą. Często wystarczy znaleźć odpowiednią pracę w Polsce.

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