Co każdy rodzic powinien wiedzieć

Większość z nas kojarzy świadczenie 800+ i słyszała o programie "Dobry Start" (300 zł na wyprawkę szkolną). To podstawa - razem dają 1100 zł, które praktycznie każda rodzina może otrzymać. Ale okazuje się, że to dopiero początek. System wsparcia jest o wiele bardziej rozbudowany, niż mogłoby się wydawać.

Kluczowa informacja: nie musisz być biedny, żeby otrzymać podstawowe wsparcie. Program 800+ i Dobry Start przysługują wszystkim rodzinom, bez względu na zarobki. To zmienia postrzeganie tych świadczeń - nie są to "zasiłki dla biednych", ale powszechne wsparcie dla rodzicielstwa.

Skąd się bierze tych 1700 zł?

Najwyższą kwotę - 1740 zł - mogą otrzymać rodziny w naprawdę trudnej sytuacji. To przeważnie samotni rodzice, którzy wychowują dziecko z niepełnosprawnością i muszą je wysłać do szkoły z internatem, bo w pobliżu nie ma odpowiedniej placówki. Brzmi jak scenariusz z życia, prawda?

Taka rodzina może liczyć na:

Te podstawowe 1100 zł, które dostaje każdy

Dodatek za samotne rodzicielstwo - bo wychowywanie dziecka w pojedynkę to podwójny wysiłek

Wsparcie na kształcenie dziecka z niepełnosprawnością

Pokrycie kosztów internatu, bo nie ma innego wyjścia

Miesięcznie taka rodzina może otrzymywać 1340 zł - przez cały rok, także w wakacje. W skali roku to ponad 16 tys. zł wsparcia.

Praktycznie o terminach

Żeby nie stracić pieniędzy, musisz pamiętać o kilku datach. Najważniejsza to lipiec - wtedy składasz wniosek o "Dobry Start" i jeśli zdążysz w lipcu, pieniądze mogą trafić na twoje konto jeszcze przed początkiem roku szkolnego. To może być świetny zastrzyk gotówki na wakacyjne zakupy szkolne.

Z programem 800+ sprawa wygląda inaczej. Jeśli jesteś "starym" beneficjentem, prawdopodobnie już automatycznie otrzymujesz świadczenie. Ale jeśli twoje pierwsze dziecko dopiero idzie do szkoły, musisz złożyć wniosek - i lepiej zrób to szybko, żeby nie stracić żadnej wypłaty.

Kiedy warto sprawdzić dodatkowe świadczenia

Jeśli twoja sytuacja finansowa nie jest najlepsza (dochód poniżej 674 zł na osobę w rodzinie), zdecydowanie sprawdź zasiłek rodzinny i dodatki. To nie są wielkie kwoty, ale 124 zł miesięcznie przez rok to prawie 1500 zł - wystarczy na jeden komplet podręczników.

Szczególnie warto zwrócić uwagę na dodatek za naukę poza miejscem zamieszkania. Jeśli twoje dziecko musi dojeżdżać do szkoły w innym mieście (bo np. wybraliście konkretny profil nauki), państwo może pokryć część kosztów. To 69 zł miesięcznie za dojazdy lub nawet 113 zł, jeśli dziecko mieszka w internacie.

Co zrobić, żeby nie przegapić?

Po pierwsze: nie odkładaj na ostatnią chwilę. Lipiec to idealny moment na załatwienie formalności - urzędy nie są jeszcze zasypane wnioskami, a ty masz czas na ewentualne poprawki.

Po drugie: sprawdź, czy przypadkiem nie przysługuje ci więcej, niż myślisz. Wiele osób rezygnuje z dodatkowych świadczeń, bo wydaje im się, że "nie są aż tak biedni". Tymczasem progi dochodowe nie są wcale bardzo niskie - 674 zł na osobę to przecież nie są astronomiczne zarobki.

Po trzecie: jeśli masz dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności, koniecznie sprawdź wszystkie dostępne dodatki. System przewiduje dodatkowe wsparcie właśnie dla takich rodzin, bo wie, że koszty są wyższe.

Czy warto się starać?

Odpowiedź jest prosta: tak. Nawet jeśli nie otrzymasz maksymalnej kwoty, podstawowe 1100 zł to suma, której nie można lekceważyć. To koszt całego wyposażenia dziecka do szkoły, plus zostanie na drobne wydatki przez rok.

A jeśli twoja sytuacja kwalifikuje cię do dodatkowych świadczeń, możesz otrzymać wsparcie, które realnie zmieni budżet rodzinny. 1300-1400 zł miesięcznie to często różnica między ciągłym stresem finansowym a spokojem.

System może wydawać się skomplikowany, ale warto poświęcić jeden weekend na sprawdzenie, co ci przysługuje. W najgorszym przypadku stracisz kilka godzin. W najlepszym - zyskasz kilkanaście tysięcy złotych w ciągu roku.

Pamiętaj! To nie jest łaska państwa, ale twoje prawo jako rodzica. Skoro płacisz podatki, masz prawo skorzystać ze wsparcia, które przewiduje prawo. Nie ma się czego wstydzić.

