RegioJet odwołuje pociągi tuż przed świętami! PKP Intercity reaguje, będzie pozew?

Odwołanie pociągów RegioJet na kilka dni przed startem – co się stało?

Zaledwie na kilka dni przed wejściem w życie nowego rozkładu jazdy, czeski przewoźnik RegioJet ogłosił redukcję liczby kursów w Polsce. W odpowiedzi PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) wydały oświadczenie, w którym wyrażają zaniepokojenie nagłą zmianą planów przez RegioJet. Spółka podkreśliła, że informację o ograniczeniu kursowania pociągów otrzymała zaledwie trzy dni przed wdrożeniem nowego rozkładu jazdy. Tak drastyczne wycofanie się przewoźnika z uzgodnionych wcześniej tras powoduje poważne zakłócenia i utrudnienia dla pasażerów. PKP PLK muszą pilnie zaangażować dodatkowe zespoły, aby przebudować rozkład jazdy i umożliwić innym przewoźnikom wprowadzenie kursów na zwolnione trasy.

Spółka poinformowała również, że sprawa została zgłoszona do Urzędu Transportu Kolejowego (UTK). Dodatkowo, PKP PLK analizują możliwość podjęcia kroków prawnych w związku z nieodpowiedzialnym postępowaniem przewoźnika. Zarządca infrastruktury kolejowej zapowiedział także zmiany w regulacjach, które mają zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości, zwłaszcza w kontekście blokowania przepustowości na liniach z ograniczeniami eksploatacyjnymi.

Reakcja PKP Intercity reaguje na odwołanie kursów przez RegioJet

PKP Intercity również wydało oświadczenie, w którym wyraziło głębokie zaniepokojenie i oburzenie decyzją RegioJet. Spółka oceniła, że odwołanie dużej liczby pociągów na kilka dni przed planowanym odjazdem jest skrajnie nieodpowiedzialne, zwłaszcza w okresie świątecznym, kiedy wielu pasażerów planuje podróże do rodzin.

Według PKP Intercity, anulowanie łącznie 1080 kursów oznacza utratę nawet 250 tysięcy miejsc oraz gwałtowne ograniczenie siatki połączeń między największymi miastami w Polsce. Spółka podkreśliła, że decyzje podejmowane na tak krótko przed odjazdem pozostawiają pasażerów bez realnej alternatywy dotarcia na święta.

- Szczególnie nieakceptowalny jest fakt, że przewoźnik ten wcześniej aktywnie zabiegał o dostęp do tras i godzin, na których PKP Intercity od ponad dekady uruchamiało swoje połączenia. Ostatecznie pociągi PKP Intercity zostały odwołane przez zarządcę infrastruktury, o czym spółka wielokrotnie i jednoznacznie informowała właściwe instytucje. Tymczasem obecnie, zaledwie kilka dni przed planowanym odjazdem, prywatny przewoźnik sam odwołał swoje pociągi - czytamy w komunikacie Intericty.

PKP Intercity przypomniało, że od dawna ostrzegało przed ryzykiem wycofywania się niedoświadczonych przewoźników, co mogłoby negatywnie wpłynąć na stabilność systemu kolejowego. Spółka uważa, że działania RegioJet poważnie podważają zaufanie do kolei jako stabilnego środka transportu i destabilizują cały system.

Zmiany w planach RegioJet – mniej połączeń na starcie

Czeski przewoźnik RegioJet poinformował, że rozpocznie działalność w Polsce 14 grudnia, zgodnie z nowym rocznym rozkładem jazdy, ale z ograniczoną liczbą kursów. Zamiast sześciu par pociągów na trasach Kraków–Warszawa, będą kursować trzy połączenia dziennie. Kolejne połączenia mają być uruchamiane stopniowo w najbliższych tygodniach.

RegioJet poinformował również o ograniczeniu skali startu połączeń pomiędzy Warszawą a Trójmiastem. To kolejne opóźnienie we wprowadzaniu pociągów RegioJet w Polsce. Pod koniec listopada przewoźnik ogłosił, że debiut relacji Warszawa–Poznań został przesunięty na 1 lutego 2026 roku, mimo wcześniejszych zapowiedzi sześciu par połączeń na tej trasie.

RegioJet zarzuca PKP utrudnianie działalności

RegioJet jest kolejnym czeskim przewoźnikiem, który wzmacnia swoją obecność na polskim rynku. W sierpniu Leo Express zapowiedział, że od 1 marca 2026 roku przedłuży trasę Praga–Kraków do Warszawy, obsługując ją dwa razy dziennie.

Rozwój działalności RegioJet w Polsce odbywa się w atmosferze sporu z PKP Intercity. Na początku listopada czeski portal branżowy Z dopravy opublikował oświadczenie spółki zapowiadające skargę do Komisji Europejskiej.

RegioJet zarzuca polskim spółkom kolejowym powiązanym z Grupą PKP utrudnianie finalizacji zakupu obiektu za ponad 55 milionów złotych, odmowę udostępnienia powierzchni reklamowych na dworcach oraz spowalnianie tras w rozkładach jazdy w porównaniu do połączeń PKP Intercity. Spółka twierdzi również, że pracownikom PKP Intercity zabrania się podejmowania pracy dla konkurencyjnego przewoźnika.

PKP Intercity w odpowiedzi podkreśliło, że działa w sposób transparentny, zgodny z przepisami oraz standardami etycznymi. Spółka odrzuca zarzuty RegioJet i zapewnia, że konkurencja na rynku kolejowym jest zdrowa i korzystna dla pasażerów.

