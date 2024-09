Nawet 1800 osób straci pracę w Beko. Producent pralek i lodówek zwalnia na potęgę

Zwolnienia w Beko

Co się dzieje w zakładach produkcyjnych popularnej marki Beko? Niestety, wszystko wskazuje na to, że w Polsce straci pracę nawet 1800 pracowników zatrudnionych w tejże firmie. Jak podaje firma, produkcja w zakładach we Wrocławiu oraz w Łodzi ma zostać zakończona do końca kwietnia 2025 roku. Zwolnieni zostaną zarówno pracownicy produkcji, jak i biurowi. Dlaczego Beko decyduje się na tak duże zwolnienia pracowników w Polsce? Szefostwo firmy swoje decyzje tłumaczy zmieniającym się rynkiem oraz słabym popytem na produkty wytwarzane w Polsce.

Choć z pracą będzie musiało pożegnać się nawet 1800 osób z zakładów w Łodzi i Wrocławiu, to zgodnie z zapewnieniami, pozostała działalność: w Radomsku, wrocławskiej fabryce kuchenek oraz w łódzkim Shared Service Center (SSC) oraz krajowe operacje komercyjne pozostaną bez zmian.

Dlaczego zwalniają w Beko

- Proponowana restrukturyzacja to trudny, ale konieczny krok, aby zabezpieczyć przyszłość produkcji w Polsce i zapewnić zrównoważoną i rentowną przyszłość dla Beko Europe. Decyzja ta była bardzo trudna, a my w pełni doceniamy i szanujemy znakomitą kadrę zarówno w Łodzi, jak i we Wrocławiu. Naszym priorytetem jest wsparcie naszych pracowników w czasie tego przejścia z pełną transparentnością i empatią – przekonuje Francesco Celentano, Senior Director Operations Northern Area w Beko Europe, cytowany przez money.pl.

Po zakończeniu transformacji, działalność produkcyjna Beko w Polsce skoncentruje się na kluczowych liniach produktowych, takich jak pralki, zmywarki i piekarniki do zabudowy.

