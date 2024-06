Nawet 600 zł miesięcznie za wynajem miejsca parkingowego

Kwota do 2400 zł dla wszystkich nauczycieli! Wypłaty już do końca wakacji

Parking ważniejszy niż balkon

W kwietniu liczba wyszukiwań lokali na wynajem z miejscami parkingowymi w serwisie Otodom była o 60 proc. większa niż przed rokiem. Tym samym wygrywają one nawet z chęcią posiadania balkonu czy klimatyzacji.

Serwis Otodom przeanalizował siedem głównych miast. Najwięcej mieszkań na sprzedaż z garażem jest w Katowicach i Trójmieście – dotyczy to aż 75% wszystkich tamtejszych ogłoszeń. Trójmiasto charakteryzuje się też największą ofertą nieruchomości na wynajem z garażami (59%).

Otodom podaje, że może to wynikać z jednej strony z dużego udziału nowego budownictwa w strukturze lokalnego rynku, a z drugiej z ruchu turystycznego. Dostępność miejsc parkingowych stanowi bowiem dodatkowy atut dla urlopowiczów korzystających z najmu krótkoterminowego i przyjeżdżających własnymi samochodami.

Na podium plasują się także Warszawa (55%) i Kraków (49%). Z kolei najniższy odsetek mieszkań na wynajem z garażem jest w Poznaniu (42%), Katowicach (44%) i we Wrocławiu (48%).

Tymczasem stanowisko parkingowe warunkuje stawki czynszu. Jak bowiem pokazuje Cenoskop, autorski model uczenia maszynowego stworzony przez Otodom, dostępność miejsca postojowego wiąże się z przeciętnie wyższą kwotą najmu nawet o 2-3% za mkw.

"Średnio połowa dostępnych mieszkań na wynajem i prawie 6 na 10 lokali na sprzedaż oferuje udogodnienie w postaci garażu. W statystykach można zaobserwować także zwiększającą się podaż samych garaży. W kwietniu było ich 784, a więc o 5 proc. więcej w ujęciu rocznym. W 2023 najwięcej ofert odnotowaliśmy we wrześniu i październiku, co przypada na szczyt sezonu na rynku najmu. To pozwala sądzić, że oferta jest skierowana głównie do najemców" – tłumaczy Karolina Klimaszewska, starsza analityczka Otodom.

Na cenę miejsca postojowego wpływają z pewnością lokalizacja, a także lokalna polityka parkingowa, rozumiana jako dostępność publicznych stanowisk, systemów park and ride czy stref płatnego parkowania.

