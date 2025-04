Spis treści

Wybory prezydenckie to jedno z najważniejszych wydarzeń w demokratycznym państwie, angażujące tysiące obywateli nie tylko jako wyborców, ale również jako osoby odpowiedzialne za prawidłowy przebieg głosowania. W całej Polsce powstanie kilkadziesiąt tysięcy obwodowych komisji wyborczych, które będą potrzebowały sprawnych i odpowiedzialnych członków. To doskonała okazja dla osób, które chcą nie tylko zarobić dodatkowe pieniądze, ale również aktywnie uczestniczyć w procesie demokratycznym i zdobyć cenne doświadczenie. Warto zaznaczyć, że praca w komisji to jednodniowe zobowiązanie plus udział w szkoleniu, co czyni ją atrakcyjną opcją dla osób szukających krótkoterminowego zatrudnienia.

Jak dołączyć do komisji wyborczej?

Kandydatury można zgłaszać na kilka sposobów. Najpopularniejszą opcją jest kontakt z wybranym komitetem wyborczym. Alternatywnie można złożyć swoje zgłoszenie samodzielnie u urzędnika wyborczego (za pośrednictwem urzędu gminy) lub bezpośrednio u komisarza wyborczego. W tym drugim przypadku kandydatura zostanie wykorzystana w razie konieczności uzupełnienia składu komisji.

Wynagrodzenie do 700 zł za pracę w komisji

Za udział w pracach obwodowej komisji wyborczej oraz uczestnictwo w obowiązkowych szkoleniach przysługuje dieta. Jej wysokość zależy od pełnionej funkcji:

700 zł dla przewodniczącego komisji

600 zł dla zastępcy przewodniczącego

500 zł dla pozostałych członków komisji

Zadania członków komisji wyborczej

Do obowiązków osób pracujących w obwodowej komisji wyborczej należy:

przeprowadzenie głosowania w przydzielonym obwodzie,

nadzorowanie przestrzegania prawa wyborczego w dniu wyborów,

ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania oraz

przekazanie ich do właściwej okręgowej komisji wyborczej.

Kto może zostać członkiem komisji?

Kandydat musi spełniać następujące warunki:

posiadać obywatelstwo polskie

mieć ukończone 18 lat (najpóźniej w dniu zgłoszenia)

nie być pozbawionym praw publicznych

nie być ubezwłasnowolnionym

Członkiem komisji nie może zostać m.in. kandydat w wyborach, komisarz wyborczy, pełnomocnik wyborczy lub finansowy komitetu, urzędnik wyborczy, mąż zaufania czy obserwator społeczny.

Ostatnie dni na zgłoszenia

Zgodnie z Kalendarzem wyborczym, zgłoszenia kandydatur przyjmowane są do 18 kwietnia 2025 r. Komisje zostaną powołane do 28 kwietnia 2025 r.