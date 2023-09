Nawet 900 zł dopłaty na ucznia w nowym roku szkolnym!

Kto może ubiegać się o te świadczenia w roku szkolnym? Dodatek na rozpoczęcie roku szkolnego przysługuje:

Rodzicom lub opiekunom dziecka,

Osobom uczącym się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub nauką dziecka w "zerówce."

Warto zaznaczyć, że dodatek na rozpoczęcie roku szkolnego nie jest odrębnym świadczeniem i można go otrzymać jedynie razem z zasiłkiem rodzinnym. Aby ubiegać się o zasiłek rodziny i dodatek na rozpoczęcie roku szkolnego, należy złożyć wniosek do 31 października, tj. do zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczął się rok szkolny lub dziecko przygotowywało się do nauki w "zerówce." Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Świadczenie "Dobry Start" w wysokości 300 złotych przysługuje uczniom raz w roku, aż do ukończenia przez nich 20. roku życia. Dla dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole, świadczenie to przysługuje do 24. roku życia. Istotne jest, że rodziny otrzymują to wsparcie niezależnie od swojego dochodu.

Aby ubiegać się o "Dobry Start," należy złożyć wniosek. Wnioskować mogą matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka).

Warto podkreślić, że przyjmowanie wniosków o "Dobry Start," ich rozpatrywanie oraz przyznawanie i wypłata świadczenia są zadaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Termin składania wniosków o "Dobry Start" upływa 30 listopada 2023 roku.

W dodatku, rodzice uczniów z Wadowic mogą liczyć na wsparcie w postaci "Wadowickiego Bonu Edukacyjnego," który wynosi 500 złotych. To jednorazowe świadczenie przeznaczone na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. Urząd nie weryfikuje wydatków, a świadczenie nie podlega opodatkowaniu. Wnioskować o "Wadowicki Bon Edukacyjny" może jeden z rodziców dziecka uczęszczającego do szkoły podstawowej, który jako pierwszy złożył wniosek, posiada pełne prawa rodzicielskie i mieszka w gminie Wadowice. Wnioski będą dostępne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej od połowy września.

