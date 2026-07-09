Karol Nawrocki podjął decyzję. Ważne powołanie w Sądzie Najwyższym

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
PAP
PAP
2026-07-09 18:37

W Sądzie Najwyższym doszło do ważnej zmiany personalnej. Prezydent Karol Nawrocki powołał nową prezes Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Funkcję obejmie sędzia i wykładowczyni akademicka Maria Szczepaniec. Decyzja zapadła po przeanalizowaniu kandydatur przedstawionych przez środowisko sędziowskie.

Karol Nawrocki przy mównicy. Na miniaturze sędzia Maria Szczepaniec. O zmianach w Sądzie Najwyższym pisze SE Superbiz.
Autor: Jacek Domiński/Reporter, Paweł Kibitlewski, Marek Kudelski/Super Express/ East News

Prezydent wręczył nominację

Karol Nawrocki zdecydował, kto pokieruje jedną z najważniejszych izb Sądu Najwyższego. W czwartek prezydent wręczył akt powołania dr hab. Marii Szczepaniec, która została nową prezes Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego.

Informację o nominacji przekazała Kancelaria Prezydenta.

Trzech kandydatów, jeden wybór

Procedura wyboru przewidywała przedstawienie trzech kandydatów wyłonionych przez sędziów orzekających w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej.

Po zapoznaniu się z opinią Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego ostateczna decyzja należała do głowy państwa. Karol Nawrocki postawił na Marię Szczepaniec.

Kim jest nowa prezes?

Maria Szczepaniec od lat łączy działalność naukową z pracą w wymiarze sprawiedliwości. Jest sędzią Sądu Najwyższego oraz profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Na uczelni pracuje od 1999 roku. Najpierw była asystentem i adiunktem, a od 2014 roku pełni funkcję profesora nadzwyczajnego.

Kariera w Sądzie Najwyższym

Do Sądu Najwyższego trafiła w 2018 roku. Wówczas została powołana przez prezydenta Andrzeja Dudę do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

W 2022 roku wyznaczono ją do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej, która zajmuje się między innymi sprawami dyscyplinarnymi dotyczącymi przedstawicieli zawodów prawniczych.

Izba budzi emocje

Sama Izba Odpowiedzialności Zawodowej powstała w połowie 2022 roku i zastąpiła głośną Izbę Dyscyplinarną.

Jej działalność od początku wywołuje spory w środowisku prawniczym. Część ekspertów i sędziów kwestionuje status tej izby. W ubiegłym roku Izba Karna Sądu Najwyższego uznała w jednym z rozpatrywanych zagadnień prawnych, że skład Izby Odpowiedzialności Zawodowej budzi poważne wątpliwości dotyczące jej miejsca w strukturze Sądu Najwyższego.

Ważna nominacja Nawrockiego

Powołanie nowej prezes oznacza kolejny istotny ruch kadrowy w wymiarze sprawiedliwości. Przed Marią Szczepaniec stoi teraz zadanie kierowania izbą, która od lat znajduje się w centrum debat o reformie sądownictwa i funkcjonowaniu Sądu Najwyższego.

Jej decyzje i sposób zarządzania będą bacznie obserwowane zarówno przez środowisko prawnicze, jak i polityków.

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