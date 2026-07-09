Prezydent Nawrocki podpisał ustawę, która wprowadza rewolucyjne zmiany dla milionów właścicieli psów i kotów w całej Polsce.

Obowiązkowe mikroczipowanie i rejestracja zwierząt w nowym systemie KROPiK stanie się faktem, a niezastosowanie się do wymogów grozi karą do 5000 zł.

Sprawdź, czy Twoje zwierzę spełnia nowe warunki i jakie kroki musisz podjąć w ciągu najbliższych dwóch lat, aby uniknąć wysokich sankcji!

Ponad dwie trzecie polskich gospodarstw domowych odczuje skutki nowej ustawy podpisanej przez prezydenta Karola Nawrockiego. Chodzi o przepisy, które mają uporządkować identyfikację zwierząt domowych i stworzyć jeden ogólnopolski system rejestracji. Dla właścicieli psów i kotów oznacza to nowe obowiązki, a za ich zlekceważenie mogą grozić wysokie kary.

Zmiany nie wejdą w życie od razu. Ustawodawca przewidział dwuletnie vacatio legis, aby przygotować centralny system oraz dać właścicielom czas na dostosowanie się do nowych zasad.

Powstanie jeden rejestr dla psów i kotów

Podpisana przez Karola Nawrockiego ustawa wprowadza Krajowy Rejestr Oznakowania Psów i Kotów (KROPiK). Będzie to centralna baza prowadzona przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Do rejestru mają trafiać dane wszystkich psów oraz kotów posiadających właścicieli, przebywających w schroniskach lub znajdujących się pod opieką organizacji prowadzących domy tymczasowe.

Nowe przepisy przewidują obowiązkowe oznakowanie zwierząt mikroczipem oraz wpisanie ich do centralnego systemu. Wyjątkiem będą m.in. niektóre koty wolno żyjące, w przypadku których decyzję podejmą samorządy.

Ponad 15 milionów zwierząt w polskich domach

Skala zmian jest ogromna. Według przywoływanych danych w Polsce żyje ponad 8,1 mln psów oraz 7,2 mln kotów. Badania pokazują, że psa posiada niemal połowa gospodarstw domowych, a kota ponad 40 proc. Łącznie zwierzęta domowe ma ponad 66 proc. Polaków.

Nowy rejestr ma ułatwić odnajdywanie właścicieli zagubionych zwierząt oraz uporządkować obecny system, który opiera się na wielu rozproszonych bazach prowadzonych przez samorządy, fundacje i prywatne podmioty.

Trzeba będzie zapłacić. Są też wysokie kary

Nowe obowiązki oznaczają również wydatki. Jeśli zwierzę nie posiada mikroczipu, koszt oznakowania i wpisania do rejestru będzie mógł wynieść maksymalnie 100 zł. W przypadku zwierząt już zaczipowanych maksymalna opłata za sam wpis do systemu została określona na 50 zł, choć ostateczne stawki ustalą lekarze weterynarii.

Najwięcej emocji budzą jednak sankcje. Za brak oznakowania lub niezarejestrowanie zwierzęcia przewidziano grzywnę od 20 do nawet 5000 zł.

Sam prezydent zwrócił uwagę, że wysokość tych kar może być zbyt surowa. Podczas podpisania ustawy zaapelował, aby jeszcze w okresie vacatio legis przeanalizować i ewentualnie obniżyć ich poziom.

Mikroczip to nie wszystko

Eksperci zwracają uwagę, że wielu właścicieli już dziś ma zaczipowane psy lub koty. Sam mikroczip nie oznacza jednak automatycznie spełnienia nowych wymogów.

Po uruchomieniu KROPiK konieczne będzie sprawdzenie, czy dane zwierzęcia znajdują się w centralnym rejestrze i czy są aktualne. System zostanie zintegrowany z aplikacją mObywatel, dzięki czemu właściciele będą mogli sprawdzić m.in. dane zwierzęcia oraz informacje o szczepieniach.

Tomasz Wojtkiewicz, prezes Nextbike [IMPACT 2026]