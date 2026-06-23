NBP wypuszcza wyjątkową monetę

Narodowy Bank Polski wprowadza do sprzedaży kolekcjonerską monetę „70. rocznica Poznańskiego Czerwca ’56”. Numizmat ma nominalną wartość 20 zł, ale jego cena będzie znacznie wyższa. W oddziałach NBP oraz sklepie internetowym Kolekcjoner trzeba będzie zapłacić za niego 610 zł.

Moneta została wybita ze srebra najwyższej próby 999. Wyróżnia ją także nietypowy kształt – zamiast tradycyjnego okręgu ma formę prostokąta o wymiarach 28 na 40 mm. Jej masa wynosi 28,28 grama, a nakład ograniczono do zaledwie 7 tys. sztuk.

Symboliczny hołd dla bohaterów Poznania

Na rewersie monety znalazły się postacie robotników niosących transparent z hasłem „Chcemy chleba”, które stało się symbolem protestów z czerwca 1956 roku. Nad demonstrantami góruje sylwetka czołgu, przypominająca o tragicznych wydarzeniach i ofiarach pacyfikacji protestu.

Projektanci umieścili również wizerunek poznańskiej tramwajarki unoszącej biało-czerwoną flagę. To właśnie ten obraz zapisał się w pamięci tysięcy uczestników wydarzeń jako jeden z najważniejszych symboli walki o wolność.

Na awersie widnieją dwie pozostałe tramwajarki z polską flagą oraz orzeł będący godłem Rzeczypospolitej Polskiej.

Poznański Czerwiec rozpoczął drogę do wolności

28 czerwca 1956 roku mieszkańcy Poznania wyszli na ulice, protestując przeciwko komunistycznej władzy. Strajk rozpoczął się w Zakładach im. H. Cegielskiego i szybko objął niemal całe miasto.

Robotnicy domagali się lepszych warunków życia, wolnych wyborów i zakończenia represji. Demonstracje zostały brutalnie stłumione przez wojsko i służbę bezpieczeństwa. W wyniku walk zginęło co najmniej 58 osób, setki zostały ranne, a ponad tysiąc zatrzymano.

Historycy podkreślają, że wydarzenia Poznańskiego Czerwca stały się początkiem przemian, które doprowadziły do politycznej odwilży i późniejszej drogi Polski ku wolności.

NBP zapowiada kolejną premierę

To nie koniec nowości dla miłośników numizmatów. Już 21 lipca 2026 roku Narodowy Bank Polski wyemituje kolejną srebrną monetę kolekcjonerską. Będzie to „1 złoty II Rzeczypospolitej” z serii „Historia monety polskiej”.

Kolekcjonerzy już szykują portfele, bo limitowane emisje NBP od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem i często znikają ze sprzedaży w błyskawicznym tempie.

SOBOŃ Z NBP AMBITNIE: CHCEMY MIEĆ 700 TON W SKARBCACH! | Poranny Ring