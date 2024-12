NBP wystosowało oficjalne przeprosiny. Chodzi m.in. o przedwyborcze obniżki cen paliw

NBP przeprasza członka RPP. Chodziło o przedwyborczy "cud paliwowy"

- Przepraszamy pana prof. Przemysława Litwiniuka za wpisy zamieszczone na oficjalnych profilach Narodowego Banku Polskiego w dniu 9 października 2023 r. odnoszące się do wypowiedzi pana prof. Przemysława Litwiniuka udzielonej w programie telewizyjnym „Rozmowa Piaseckiego” wyemitowanym w dniu 9 października 2023 r. w stacji TVN24 - napisano w social media i Narodowego Banku Polskiego.

Za jaką wypowiedź przeproszono? Jeszcze w 2023 roku NBP opublikowało wpis, w którym oskarżyło członka RPP Przemysława Litwiniuka o "skandaliczną" wypowiedź. Zaczęło się od tego, że Litwiniuk w w 2023 roku przed wyborami parlamentarnymi stwierdził w TVN24, że "po wyborach paliwo podrożeje w listopadzie, o co najmniej 10 proc., a w grudniu kolejne 9 proc.".

Dotyczyło to nagłej obniżki cen paliw przed wyborami w październiku 2023 roku. Wtedy też Litwiniuk miał powiedzieć, że na rynku paliw "obserwujemy zjawiska, które można określić jako nierynkowe". Wypowiedź dotyczyła obniżki cen paliw na Orlenie przed wyborami w październiku 2023 roku, co było sporym zaskoczeniem dla wielu analityków.

- W związku ze skandaliczną, zaskakującą, nieautoryzowaną przez RPP wypowiedzią pana Przemysława Litwiniuka, NBP informuje, że jest ona całkowicie zmyślona i nieprawdziwa. NBP nie jest od prognozowania cen paliw. W ciągu 10 dni cena baryłki ropy potrafi się ostatnio zmienić od minimum do maximum, tzn. od 82 do 95 $ za baryłkę. Zmienny i niemożliwy do dokładnego przewidzenia jest też kurs złotego. Pan Litwiniuk, wbrew podstawowym zasadom, brutalnie wziął udział w kampanii wyborczej - można było przeczytać we wpisie NBP na X 9 października 2023 roku. Wpis został już usunięty.

Litwiniuk o przeprosinach NBP. "Spraw zamknięta"

Przemysław Litwiniuk powiedział dla money.pl, że musiał zareagować na wpis banku centralnego niewpisujący się w odpowiednie standardy. Zareagował na wpis, jednak na późniejszym etapie nie chciał "eskalować sporu sądowego" i w sytuacji, gdy został publicznie przeproszony "sprawę uważa za zamkniętą".