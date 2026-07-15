Szpitale dostaną więcej pieniędzy

Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił zmiany w wycenie świadczeń medycznych. Do placówek ochrony zdrowia trafi w ciągu roku ponad 1,2 mld zł dodatkowych środków. Blisko połowa tej kwoty, prawie 600 mln zł, zasili szpitale powiatowe.

Zmiany są częścią większego pakietu finansowego. Tegoroczna rekomendacja Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zakłada bowiem, że NFZ wyda dodatkowo aż 9,25 mld zł m.in. na pokrycie rosnących kosztów i wyższych wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia.

Porody wycenione znacznie wyżej

Największe zmiany dotyczą położnictwa. Wycena świadczeń wzrośnie średnio o aż 47 proc.

To oznacza, że od 1 lipca szpitale za poród naturalny będą otrzymywać niemal 9 tys. zł. Do tej pory było to niewiele ponad 5 tys. zł. Znacznie wzrośnie także finansowanie znieczulenia zewnątrzoponowego. Stawka wzrośnie z około 1,1 tys. zł do prawie 2 tys. zł.

NFZ chce w ten sposób zachęcić placówki do zapewniania kobietom większego dostępu do znieczulenia podczas porodu.

Najlepsze porodówki dostaną premie

Fundusz wprowadza także nowy system premiowania szpitali. Placówki będą porównywane pod względem liczby wykonywanych znieczuleń przy porodach naturalnych.

Te, które osiągną najlepsze wyniki w ogólnopolskim rankingu, otrzymają dodatkowe 10 proc. do już podwyższonej stawki za poród. Najsłabsze porodówki mogą natomiast stracić 10 proc. finansowania.

NFZ podkreśla, że dostęp do znieczulenia jest jednym ze wskaźników jakości opieki nad pacjentkami.

Więcej pieniędzy na leczenie dzieci i psychiatrię

Dodatkowe środki trafią również do psychiatrii dziecięcej. Wyższe wyceny obejmą leczenie dzieci i młodzieży w oddziałach dziennych oraz hostelach terapeutycznych.

Zmiany mają poprawić dostępność świadczeń dla najmłodszych pacjentów, których problemy psychiczne stają się coraz większym wyzwaniem dla systemu ochrony zdrowia.

Duże wsparcie dla leczenia chorób płuc

Znacząco wzrośnie także finansowanie leczenia chorób układu oddechowego. Podwyżki obejmą procedury związane z ponad 330 tys. hospitalizacji rocznie.

Najwięcej zyskają oddziały zajmujące się leczeniem zapalenia płuc, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) oraz astmy. Na ten cel NFZ przeznaczy ponad 208 mln zł więcej.

Łącznie wyceny świadczeń pulmonologicznych wzrosną o ponad 10 proc., co oznacza dodatkowe ponad 350 mln zł w skali roku.

Lekarze też z wyższymi pensjami

Zmiany w finansowaniu zbiegają się z podwyżkami płac w ochronie zdrowia. Od 1 lipca minimalne wynagrodzenia pracowników medycznych wzrosły o 8,82 proc., czyli dokładnie tyle, ile wyniósł wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce według danych GUS.

Minimalna pensja lekarza specjalisty wynosi obecnie 12 910,16 zł brutto, a lekarza bez specjalizacji 10 595,24 zł brutto. Oznacza to podwyżki odpowiednio o 1046,67 zł i 858,99 zł miesięcznie.

Teraz czas na formalności

Choć decyzje już zapadły, przed NFZ jeszcze sporo pracy. Fundusz musi przeliczyć ryczałty dla szpitali, zmienić kilkanaście zarządzeń i aneksować około 34 tys. umów z placówkami medycznymi.

Zdaniem analityków do polskiej służby zdrowia popłynie w najbliższych miesiącach dodatkowy strumień pieniędzy, a największymi beneficjentami będą porodówki, psychiatria dziecięca oraz oddziały leczące choroby płuc.

LEKARZE MAJĄ WCIĄŻ ZA MAŁO PIENIĘDZY?