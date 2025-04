i Autor: Getty Image Raz na 5 lat za darmo – nowe badania profilaktyczne dla kobiet na NFZ

Darmowe leczenie

NFZ zaprasza na darmowy przegląd zdrowia! Czas ucieka – skorzystaj do 18 kwietnia!

Masz szansę zadbać o swoje zdrowie bez wydawania ani złotówki! Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) zaprasza na akcję "Wiosenny bilans zdrowia", która potrwa tylko do 18 kwietnia. To wyjątkowa okazja, by skorzystać z darmowych badań, konsultacji i porad, za które prywatnie zapłaciłbyś setki złotych. Nie zwlekaj, czas ucieka!