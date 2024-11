Nie będzie dopłat do rowerów elektrycznych. Towar zalega w sklepach

Rowery elektryczne

Co z modą na rowery elektryczne? Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miał finansować z Funduszu Modernizacyjnego dopłaty do zakupu elektryków. Tymczasem Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) nie zgodził się na dopłaty do zakupu rowerów elektrycznych. Zgodnie z założeniami w 2025 r. miało dojść do zmniejszenia emisji CO2, poprzez popularyzację rowerów elektrycznych elektryczne. Zachętą do kupna roweru elektrycznego miało być 5 tys. zł, jakie państwo zwracałoby kupującemu taki rower. Jednak program dopłat nie będzie realizowany. Jak zapewnia NFOŚiGW jest możliwość ponownego zgłoszenia projektu programu w poprawionym kształcie w 2025 roku. "Rzeczpospolita" podaje, że równolegle w funduszu mają trwać prace nad alternatywnym źródłem finansowania programu. Według dziennika, pod uwagę branych jest wiele różnych opcji, ale jak dotąd nie wypracowano żadnych konkretów. Nie wiadomo zatem, kiedy dopłaty miałyby wspierać rynek i czy w ogóle będą dostępne. Zwłaszcza że rząd, choć zapowiadał wcześniej ewentualność uruchomienia dopłat bez finansowania zewnętrznego, to ma teraz pilniejsze wydatki, np. na odbudowę po powodzi.

Rowery elektryczne zalegają w magazynach

Decyzja EBI uderza w przemysł rowerowy. W nadziei na dopłaty i tym samy zwiększenie popytu na rowery elektryczne firmy zwiększyły produkcję rowerów elektrycznych, a sklepy zaczęły je gromadzić w swoich magazynach. Zatem firmy zainwestowały w produkt, na który nie będzie szybko dużego zbytu. Nie każdy przedsiębiorca może sobie pozwolić na taki krok, na jaki decyduje się Romet. Jak podaje "rzeczpospolita" ten polski producent rowerów wprowadził obniżki do 5 tys. zł na wybrane modele elektryków. I teraz w razie wdrożenia rządowego programu „Mój rower elektryczny” korzyść dla klientów będzie podwójna, bo klienci będą mogli skorzystać z obu form wsparcia, maksymalizując zyski.

Sprzedaż rowerów elektrycznych stanowi w Polsce od 8 do 10 proc. całej sprzedaży rowerów. Dla porównania za naszą zachodnią granicą już połowa kupowanych rowerów to modele ze wspomaganiem. Zaplanowany na lata 2025–2029 program miał być wart 300 milionów złotych. Dla standardowych elektryków dotacja sięgnęłaby 50 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 tys. zł, natomiast dla rowerów cargo i wózków rowerowych – do 9 tys. zł. Dofinansowanie miało być wypłacane w formie refundacji już po zakupie roweru, przy czym chętni mogli ubiegać się o wsparcie dla więcej niż jednego pojazdu.