i Autor: Shutterstock

Rynek mieszkaniowy

Nie będzie podatku PCC za mieszkania z rynku wtórnego. Zmiana jeszcze przed wakacjami?

To wyjątkowo ważna zmiana dla kupujących mieszkania. W maju Sejm przyjął poprawki zgłoszone przez PiS dotyczące podatku od czynności cywilno-prawnych. Zgodnie z nimi PCC w wysokości 6 proc. ma objąć zakup co najmniej 6 mieszkań w jednej inwestycji (w jednym budynku lub kilku budynkach tworzonych na jednej nieruchomości gruntowej). Teraz zmiany czekają na publikację w Dzienniku Ustaw. Czy to oznacza, że powinny one wejść w życie jeszcze przed wakacjami.