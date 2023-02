Kupno garażu prawie jak cena mieszkania! Szokująca stawka 6 tys. zł za m2

Ceny garaży jak ceny mieszkań!

Jak podaje portak 24kato.pl, za niektóre garaże trzeba zapłacić nawet ponad 100 tys. zł. W Katowicach nie tylko zadaszone miejsca parkingowe są tanie, ale jest ich również dramatycznie mało. W styczniu było tylko 18 ogłoszeń z garażami na sprzedaż.

A jakie są ceny? Jak podaje serwis kato24.pl, na osiedlu Bażantowo za garaż trzeba było zapłacić 35 tys. zł, na Dębowych Tarasach 35 tys. zł, a na osiedlu Tysiąclecia 34 tys. zł. Jak mamy większy budżet możemy pozwolić sobie na garaż betonowy o powierzchni 14 metrów kwadratowych. Cena? W ogłoszeniu na portalu otodom.pl kosztował aż 90 tys. zł, czyli aż 6429 zł za metr kwadratowy. To jednak nie jest wierzchołek góry lodowej. Na katowickim Dębie za garaż na dwa auta, na zamkniętej posesji zapłacimy aż 120 tys. zł!

Przeciętnie mieszkaniec Katowic musi szykować na garaż murowany bądź betonowy od 45 tys. do 75 tys. zł, przy czym cena jest zależna od lokalizacji. Na początku lutego najtańszy garaż w stolicy województwa śląskiego kosztował niemal 40 tys. zł i znajdował się na Janowie.

Dla oszczędnych zostają blaszaki, ale jeśli ktoś liczy, że uda mu się takowy wyrwać tanio, to srogo się rozczaruje. Najtańszy w Katowicach kosztuje 16 tys. zł i nie możemy liczyć żadne udogodnienia w postaci dostępu do prądu. Ponadto prawa do nieruchomości ma spółdzielnia mieszkaniowa, co oznacza konieczność płacenia czynszu 100 zł miesięcznie (a jak wiadomo - czynsz może jeszcze wzrosnąć). Do tego trzeba się liczyć w tym, że wzrośnie podatek od garażu.

