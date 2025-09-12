gfsgfs

Rząd szykuje plany działania do końca kadencji. Nie zostanie spełniona jedna ze sztandarowych obietnic

Maciej Berek, minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu zlecił resortom przygotowanie listy priorytetów, która została później przyjęta na posiedzeniu we wtorek 9 września. Lista nie została opublikowana, ale dotarł do niej portal money.pl.

Warto przypomnieć, że w kampanii wyborczej w 2023 roku Koalicja Obywatelska obiecywała podniesienie kwoty wolnej od podatku z 30 tys. do 60 tys. zł. Koalicjanci wskazują jednak, że to był postulat KO, a nie ich, więc jego realizacja może być utrudniona.

Ministerstwo Finansów szykuje program inwestycji w polską gospodarkę

Jak relacjonuje money.pl w sekcji dotyczącej gospodarki, Ministerstwo Finansów i Gospodarki przygotowuje "Program rozwoju inwestycji w polskiej gospodarce do 2035 roku". Celem ma być udzielanie pomocy publicznej dla inwestycji technologicznych, strategicznych, oraz usługowych.

Kontynuowana ma być "repolonizacja", a także "umiędzynarodowienie polskich firm", przy zwiększaniu udziału krajów pozaunijnych w eksporcie. Priorytetem ma być również poszukiwanie surowców krytycznych.

W planach jest wprowadzenie także krajowego systemu e-Faktur (KSeF), który pierwotnie miał wejść w 2024 roku, a teraz planowany jest na 1 lutego 2026 roku. Dotyczyć ma jedynie tych przedsiębiorców, których wartość sprzedaży przekroczyła w 2024 roku 200 mln zł, a od 1 kwietnia obejmie już wszystkich.

W życie ma wejść zapowiadane przez ministra Andrzeja Domańskiego Osobiste Konto Inwestycyjne (OKI) zwalniające z podatku dochodowego inwestycje osobiste do 100 tys. zł.

Resort planuje również przyjęcie pakiet deregulacyjnego, który uprości prawo podatkowe, oraz wdrożenie do końca II kwartału 2026 roku przynajmniej 200 postulatów z inicjatywy deregulacyjnej SprawdzaMy, której twarzą był Rafał Brzoska.

Zmiany dla pracowników, asystencja osobista i bon senioralny

Rząd planuje też zmiany w zakresie prawa pracy, m.in. poprzez wzmocnienie Państwowej Inspekcji Pracy i uproszczenie regulacji dotyczącej mobbingu, pilotaż skróconego czasu pracy i wprowadzenie Rzecznika Praw Pracownika.

Na agendzie znalazło się także ograniczenie ubóstwa, poprawa jakości życia i długo dyskutowany system asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami.

W planach wprowadzenie jest również bonu senioralnego - ustawa w tej kwestii jest gotowa, ale hamują ją względy finansowe.

Rząd chce niskich cen energii, także w przyszłym roku

Rząd chce przyjąć także "pakiet antyblackoutowy", oraz reformę "przyłączeń do sieci elektroenergetycznych". Rząd chciałby ustabilizować ceny energii elektrycznej na poziomie 500 zł/MWh dla gospodarstw domowych, oraz zagwarantowanie tego poziomu ustawowo do końca roku.

W planach jest utrzymywanie tej ceny także w 2026 roku ale innymi mechanizmami, poprzez przegląd przepisów wpływających na ceny energii, czy regulujących zasady ustalania taryf dla energii elektrycznej.

Ponadto rząd ma stworzyć "spójne ramy" rozwoju energetyki jądrowej poprzez aktualizację "Programu polskiej energetyki jądrowej", oraz opracowanie "mapy drogowej" dla małych reaktorów SMR w Polsce. Przygotowany ma być projekt ustawy o Centrum Kompetencji Jądrowych.

Rząd chce zwiększyć także liczbę przydomowych magazynów energii do 200 tys. sztuk.

Zmiany w infrastrukturze, cyfryzacji i rolnictwie

Pod kątem infrastruktury, kluczowe dla rządu mają być dalsze inwestycje w CPK, jako nowoczesnego systemu transportowego kraju, oraz "renesans polskiej kolei" i inwestycje w PKP Intercity. W planach są także budowę promów dla polskich armatorów, oraz zwiększenie infrastruktury portowej i morskiej - m.in. terminalu kontenerowego w Świnoujściu i terminalu instalacyjnego dla farm wiatrowych w Gdańsku.

Zaplanowane są także zmiany w zakresie cyfryzacji, dotyczące elektronicznej dokumentacji medycznej i centralnej e-rejestracji wizyt. W planach jest dalsze rozwijanie mObywatela, wdrożenie do polskiego prawa unijnej AI Act, oraz rozwijanie fabryki AI, jak "Baltic Gigafabryka AI" wraz z Łotwą, Litwą i Estonią.

Rząd chce także wprowadzić zmiany chroniące rolników przed pozwami sąsiadów o szkodliwą działalność i zakłócanie spokoju (co ma wynikać z przeprowadzki na wieś mieszkańców miast, którym przeszkadzają efekty działania gospodarstw), a także przedłużenie wstrzymania sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa do 2036 roku.

W planach są także liczne zmiany dotyczące projektów bezpieczeństwa, m.in. powszechnych szkoleń z pomocy medycznej, czy modernizacja szczelności granic i systemy antydronowe.

Andrzej Domański IMPACT 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.