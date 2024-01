Nie bierzesz paragonu? Tym to się kończy. Potężne oszustwa

Na kasie odpowiedzialność własnym majątkiem za niedobór. Z drugiej strony pokusa

Największą ironią związaną z pracą na kasie jest ryzyko zapłaty za niedobór z własnej kieszeni. Jeden dzień w pracy może dawać 200 zł zarobku. Jednak jeśli przy rozliczeniu dziennym zabraknie 500 zł, to kasjer musi oddać wszystko ze swoich środków. Tym sposobem zamiast 200 zł zarobku można mieć 300 zł straty.

Zdarzają się również przypadki z drugiego bieguna możliwości – kasjer może systematycznie okradać pracodawcę przy użyciu paragonów, których klienci nie zabierają.

Pozostawiony paragon to potencjalne narzędzie do popełnienia przestępstwa

Klient zostawia paragon w sklepie, kasjer dokonuje zwrotu z wypłatą gotówki, którą bierze dla siebie – niektórzy traktują takie działania jak sposób na stały zarobek.

19-latek z Garwolina wyłudził tym sposobem w sumie 90 tys. zł z porzuconych paragonów. Bardziej pomysłowa była 27-letnia kasjerka, która przemieszczała się po całej Polsce w celu popełniania takich przestępstw. Była poszukiwana za kilkadziesiąt czynów zabronionych.

Co w przypadku sprzedaży bez paragonu? Kodeks karny skarbowy, możliwość znacznej kary finansowej

Można sobie wyobrazić, że kasjer celowo nie drukuje paragonu, żeby wziąć gotówkę dla siebie. Niewydanie paragonu może być tez zwykłym roztargnieniem. W obu przypadkach można zapłacić. Organy podatkowe celowo organizują w tym celu prowokacje. Kara może sięgnąć pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia.

- W okresie od 4 lipca 2022 r. do 28 sierpnia 2022 r. przeprowadziliśmy 32 227 kontroli w formie nabycia sprawdzającego. Wystawiliśmy 7666 mandatów na kwotę prawie 9 mln zł (…) mają oni możliwość prowadzenia sprawdzenia wszystkich podmiotów zobowiązanych do rejestrowania sprzedaży na kasach fiskalnych – od ulicznych straganów oraz małych punktów handlowych i gastronomicznych po duże hotele, drogie restauracje i salony SPA – to informacja Krajowej Administracji Skarbowej na temat kontrowersyjnej praktyki stosowania prowokacji przez urzędników po cywilnemu.

Biorąc pod uwagę wszelkie aspekty prawne – najlepszą opcją jest wydanie paragonu i zabranie dowodu zakupu przez konsumenta.

