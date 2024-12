Nie chcą więcej turystów. Zakleili taśmami skrytki na klucze

Spis z natury. Co to jest i czy każdy przedsiębiorca musi go zrobić na koniec roku?

Włosi mają dość turystów

To kolejna w ostatnich miesiącach akcja we Włoszech wymierzona przede wszystkim w masowe zjawisko przekształcania mieszkań na krótki wynajem dla turystów, które z różnym rezultatem próbują ograniczyć lokalne władze. W miastach w połowie Włoch, jak odnotowują w sobotę media, skrytki na klucze dla turystów, otwierane przy użyciu kodu zostały szczelnie zaklejone taśmą. We Florencji akcja ta odbyła się pod hasłem jej "ratowania" przed nadmierną turystyką. Protestujący zażądali, by władze historycznych miast doprowadziły do usunięcia plastikowych skrzynek z drzwi wejściowych do kamienic.

Zakaz plastikowych skrzynek

Protest ten odbył się miesiąc po wydaniu przez włoskie MSW rozporządzenia, w którym wprowadzono nakaz osobistego przekazywania turystom kluczy do wynajmowanych mieszkań i rejestracji gości, a zatem zabroniono procedury wysyłania internetowego kodu i samodzielnego otwierania drzwi. Uczestnicy nocnej akcji odnotowali, że zarządzenie to nie jest respektowane i w wielu miastach nic nie zmieniło się od jego wejścia w życie.