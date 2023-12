Nie choinka i nie prezenty. Oto ulubione zwyczaje świąteczne Polaków

Spotkania z najbliższymi ważniejsze niż choinka i prezenty

Jak wynika z badania „Boże Narodzenie – zwyczaje, oczekiwania i plany” przygotowanego przez Preply, 97% Polaków obchodzi święta Bożego Narodzenia. Co prawda lubimy pomarzyć o świętach w tropikach – taka wizja jest bliska niemal połowie ankietowanych - większość traktuje je jako okazję do spędzenia czasu z rodziną i tak też wyglądają tegoroczne plany 9 na 10 Polaków.

Jeżeli chodzi o kultywowane bożonarodzeniowe zwyczaje, ankietowani byli wyjątkowo zgodni. Na szczycie rankingu znalazła się tradycja popularna jest niemal wyłącznie w naszym kraju - 85% osób między 18 a 65 rokiem życia dzieli się opłatkiem. Drugi w kolejności zwyczaj, który znalazł się na podium to ubieranie choinki, deklarowane przez 83% ankietowanych. Prezenty, z wynikiem 78%, znalazły się na trzecim miejscu.

Tradycja ważna nawet dla młodych Polaków

Choć zwyczaje związane z duchowością i religią znalazły się dalej na liście, raport Preply pokazuje, że 64% Polaków pozostawia na stole dodatkowe nakrycie, a 60% umieszcza sianko pod obrusem. Zachowanie postu deklaruje 53% ankietowanych, modlitwę przed kolacją 52%, a udział na pasterce 41%.

– Mimo że Polacy, zwłaszcza młodsze pokolenia, są otwarci na kulturę zachodnią, to w kwestii Bożego Narodzenia pozostają wierni lokalnym tradycjom. Wiele zachodnich zwyczajów, np. Christmas stockings czy Secret Santa, nie są popularne. Owszem, Polacy noszą świąteczne sweterki, a 25% ankietowanych woli słuchać zagranicznych piosenek o Bożym Narodzeniu niż rodzimych kolęd, ale w kwestii obchodzenia Wigilii są dość konserwatywni – komentuje Sylvia Johnson, ekspertka ds. umiejętności językowych i międzykulturowych w Preply.

Obowiązkowe pierogi, światełka w ogrodzie coraz bardziej popularne

Tradycyjnie prezentuje się również polski stół wigilijny. Ponad połowa Polaków, którzy wzięli udział w badaniu, deklaruje, że przygotowuje na tę okazję 12 potraw, a 70% – że na ich stół trafiają wyłącznie klasyczne polskie dania. Najpopularniejsze są pierogi z kapustą i grzybami (79%), barszcz czerwony z uszkami (75%) i smażony karp (66%). Nieco dalej na liście znalazły się makowiec (57%), kompot z suszonych owoców (55%) i ryba po grecku (51%). Co piąta osoba wplata jednak w świąteczne menu dania pochodzące z innych krajów czy kultur.

Jeżeli chodzi o ozdoby świąteczne, daleko nam do amerykańskich wyścigów o tytuł najlepiej udekorowanego domu w sąsiedztwie – choć coraz częściej sama choinka to dla nas za mało. Zawieszanie światełek na domu czy przystrajanie ogrodu bożonarodzeniowymi ozdobami praktykowane jest już przez 62% badanych. Ponad połowa z nich twierdzi, że ta czynność sprawia im przyjemność i pozwala wczuć się zimową atmosferę.

Polacy lubią praktyczne prezenty

Dla 75% Polaków nieodłącznym elementem świątecznej tradycji są prezenty. Najczęściej wybieranymi przez nich upominkami dla bliskich są kosmetyki i perfumy (71%). Na drugim miejscu znalazły się karty podarunkowe (69%), a dalej biżuteria i zegarki (65%), książki (64%), elektronika (61%) oraz akcesoria modowe (56%). 40% ankietowanych twierdzi, że dobrym pomysłem na prezent są materiały do nauki języka, takie jak książki, kursy online czy aplikacje.

– Z wyników badania można wywnioskować, że Polacy podchodzą do świątecznych prezentów całkiem rozsądnie. Takie praktyczne upominki zmniejszają ryzyko, że prezent nie przypadnie do gustu obdarowywanej osobie, choć okazuje się, że co piątemu Polakowi zdarzyło się oddać lub sprzedać coś, co otrzymał pod choinkę – zauważa Sylvia Johnson z Preply. Polacy często dają też w prezencie pieniądze. 44% osób biorących udział w badaniu deklaruje, że to prezent, jaki chcieliby znaleźć pod choinką.Z drugiej strony, co czwarty respondent twierdzi, że najchętniej w ogóle nie kupowałby prezentów, a 32% uważa, że Boże Narodzenie to święto komercyjne.

Dla ponad połowy Polaków gwiazdkowe upominki wiążą się ze sporym obciążeniem finansowym. Mamy też swoje sposoby na zmniejszenie wydatków. 35% Polaków szuka upominków już w listopadzie, korzystając z promocji na Black Friday, a 13% decyduje się na zakup z odroczoną płatnością.

Pieniądze to nie wszystko Tadeusz Białek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.