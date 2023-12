Ile wydamy na święta?

"Najwięcej, bo 39,7 proc. ankietowanych, wyda na organizację świąt od 501 do 1000 zł. Co piąty badany (20,5 proc.) liczy się z kwotą pomiędzy 1001 a 2000 zł, z kolei 3,2 proc. respondentów planuje wydać od 2001 do 3000 zł" – wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej", którego rezultaty w poniedziałek opublikował rmf24.pl. Okazuje się, że tylko 2 proc. respondentów może sobie pozwolić na przekroczenie kwoty 3000 zł, za to aż co dziesiąty Polak (10,8 proc.) na ten świąteczny czas może wygospodarować tylko 300 zł. Więcej, bo 16,6 proc. badanych, planuje wydać od 301 do 500 zł. "Co ciekawe, 2,6 proc. ankietowanych w ogóle nie ma w planach żadnych wydatków świątecznych" – czytamy na rmf24.pl.

Sondaż United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" został przeprowadzony w dniach 8-10 grudnia na grupie 1000 osób metodą "Mix-mode CATI & CAWI methodology - ratio 50/50".

Wigilię Bożego Narodzenia obchodzimy już w nadchodzącą niedzielę. W tym tygodniu sklepy i galerie handlowe, pomimo gorszej sytuacji finansowej Polaków, będą miały oblężenie.

