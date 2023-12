Wigilia w Polsce najdroższa od 30 lat. Z tego produktu trzeba zrezygnować?

Co tam się dzieje?

Wigilia 2024 droższa niż przed rokiem

Z badania przeprowadzonego przez platformę inwestycyjno-handlową eToro w 12 krajach na trzech kontynentach wynika, że rodziny w Polsce sporo wydadzą na przygotowanie wigilijnej kolacji. eToro przyjrzało się cenom tradycyjnych dań świątecznych w lokalnych supermarketach i wyliczył, że skromna kolacja dla czteroosobowej rodziny, to będzie koszt rzędu 147,50 zł. Krocie kosztują w tym roku suszone grzyby, bo aż 100 zł za kilogram, co znacznie podbija stawkę. W ubiegłym roku za podstawowe wigilijne składniki takie jak barszcz, pierogi z grzybami, kapustę z grzybami trzeba było zapłacić mniej niż 100 zł.

Niestety, nie tylko Wigilia, ale i tegoroczne święta Bożego Narodzenia będą Polaków kosztowały krocie. A wszystko przez podwyżkę cen mięsa, które to króluje na świątecznych stołach. Składniki w świątecznym koszyku zakupów, które odnotowały największą inflację cen od 2022 r., obejmują wieprzowinę w Danii (+46 proc.), oliwę z oliwek w Hiszpanii (+30 proc.) i kurczaka w Australii (+40 proc.). W krajach spożywających pieczonego indyka w ramach świątecznego posiłku, stanowi on zwykle większość kosztów obiadu. Jednak w przeciwieństwie do ubiegłego roku, koszty indyka w Europie ustabilizowały się w 2023 r. Jednocześnie, w USA koszt indyka faktycznie spadł w porównaniu z cenami z 2022 r., pomagając obniżyć koszt świątecznego obiadu dla czteroosobowej amerykańskiej rodziny o 9 proc.

QUIZ PRL. „Choinko, choinko zielona”, czyli szkolne zabawy choinkowe w PRL. Łza się kręci w oku Pytanie 1 z 10 Salę gimnastyczną lub klasę lekcyjną po szkolnej zabawie: sprzątała woźna sprzątali uczniowie sprzątali wszyscy chętni rodzice Dalej