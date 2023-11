Boże Narodzenie 2023. Kiedy wziąć urlop, żeby mieć więcej wolnego?

Zwrot kosztów za odwołane wycieczki do Izraela. Wnioski tylko do 5 listopada

Boże Narodzenie 2023. Jak zaplanować długi urlop?

Do Świąt Bożego Narodzenia pozostało mniej niż dwa miesiące. Jeśli chcemy cieszyć się dodatkowymi dniami wolnymi w tym czasie, musimy dobrze zaplanować urlop. W tym roku Wigilia wypada w niedzielę, a poprzedza ją wolna sobota. Święta Bożego Narodzenia wypadają w poniedziałek i wtorek – 25 i 26 grudnia Są to ustawowo dni wolne od pracy. Podobnie jest z Nowym Rokiem. 1 stycznia 2024 to poniedziałek, a więc wystarczy wziąć tylko trzy dni urlopu, aby w okresie świątecznym aż przez dziesięć dni odpocząć od pracy. Jeżeli urlop zaplanujemy sobie na 27, 28 i 29 grudnia, wolnym cieszyć się będziemy od 23 grudnia do 1 stycznia.

Czy Wigilia jest dniem wolnym od pracy?

Według obowiązujących w Polsce przepisów, Wigilia Bożego Narodzenia nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Jednak w tym roku Wigilia wypada w niedzielę. Dodatkowo, mimo, że jest to niedziela handlowa, rząd podjął decyzję, że w ten dzień nie będziemy musieli iść do pracy.

- Mogę z pewnością powiedzieć, że w tym roku Wigilia po raz pierwszy nie będzie pracująca. Przypada ona w niedzielę, w tym handlową, ale zmienimy to w tym roku. Polacy zasługują na wolną Wigilię - powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda dla Polskiej Agencji Prasowej.

