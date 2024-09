Nie ma pieniędzy na drugą waloryzację. Co czeka emerytów w 2025 roku?

Obiady w szkole. Za co nie powinni płacić rodzice w roku szkolnym 2024/2025

Emerytury w Polsce 2025

W projekcie budżetu na 2025 r. nie uwzględniono pieniędzy drugą waloryzację - dopatrzył się "Fakt". Na marcową waloryzację, która wyniesie co najmniej 5,52 proc., zaplanowano 24 mld zł, na trzynastki i czternastki - 31 mld zł. Tymczasem koszt drugiej podwyżki świadczeń to ponad 8,5 mld zł rocznie - wylicza dziennik.

Przypomnijmy, że wprowadzenie w życie drugiej waloryzacji emerytur uzależnia się od wysokości inflacji. Zgodnie zapowiedziami przy inflacji przekraczającej 5 proc. rząd miał wprowadzać drugą waloryzację świadczeń dla seniorów. Wszystko wskazuje na to, że inflacja w 2025 roku może przekroczyć próg 5 proc. Owszem są i wyliczenia, mówiące o tym, że w drugiej połowie roku inflacja będzie spadać, to takiej pewności nie ma. Może w takiej sytuacji, kiedy to istnieje niemal pewność wystąpienia inflacji przekraczającej próg 5 proc., warto było zarezerwować określoną pulę w budżecie państwa na drugą waloryzację emerytur?

Co z drugą waloryzacją emerytur

Niestety, jak podkreśla "Fakt" wciąż nie ma przepisów, które pozwalałyby na przeprowadzenie drugiej waloryzacji. Prace utknęły w resorcie rodziny. Ustawa miała być wprowadzona w tym roku, ministerstwo proponuje jednak, by nowe przepisy weszły w życie dopiero w 2025 r. Nie ma także pewności, że w rządzie uda się znaleźć porozumienie w tej sprawie - zauważa "Fakt".

Warto też przypomnieć, że druga waloryzacja była jedną z flagowych propozycji w kampanii wyborczej. Wówczas Andrzej Domański, obecny minister finansów w rządzie Tuska, wyjaśniał, na czym miałaby polegać druga waloryzacja, kiedy miałaby być wprowadzana w życie i na jakich warunkach. Niestety, czas leci, a regulacji prawnych umożliwiających wprowadzenie drugiej waloryzacji emerytur wciąż nie ma.

QUIZ PRL. Muzyka Polski Ludowej. Czy znasz hity lat 80.? Pytanie 1 z 15 Jaki zespół wykonywał utwór „Kryzysowa narzeczona” ? Lady Pank Bajm Piersi Dalej