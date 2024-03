Nie możesz pójść do ZUS? Załatw sprawy przez pełnomocnika

Spis treści

Aby ułatwić ten proces, ZUS przygotował specjalny formularz PEL, który należy wypełnić, aby udzielić pełnomocnictwa, następnie złożyć w ZUS.

Gdzie można znaleźć formularz ZUS PEL?

Formularz ZUS PEL dostępny jest w kilku miejscach:

Strona internetowa ZUS: https://www.zus.pl/wzory-formularzy/pelnomocnictwo/pel-pelnomocnictwo Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS: https://www.zus.pl/pue Placówki ZUS: formularz można pobrać w dowolnej placówce ZUS.

Jak wypełnić formularz ZUS PEL?

Wypełnienie formularza ZUS PEL nie powinno nastręczać trudności.

Jeśli chcesz, aby pełnomocnik mógł reprezentować Cię w zakresie wszystkich Twoich spraw w ZUS, ale nie chcesz, aby miał dostęp do Twojego konta na portalu PUE ZUS, w formularzu zaznacz tylko „do załatwiania spraw w ZUS”.

Jeśli chcesz, nadać pełnomocnikowi dostęp wyłącznie do PUE ZUS (we wskazanym zakresie), zaznacz jedynie „do załatwiania spraw za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS)”. Gdy zaznaczysz obie opcje, pełnomocnik będzie mógł reprezentować Twoje wszystkie sprawy w ZUS oraz otrzyma dostęp do Twojego konta na portalu PUE ZUS, w zakresie który wskażesz.

Jeśli nie wpiszesz dat obowiązywania pełnomocnictwa, ZUS uzna, że udzielasz go – od dnia jego dostarczenia do ZUS – do odwołania.

Jeśli potrzebujesz pełnomocnika do reprezentowania Ciebie, jako płatnika składek podczas kontroli ZUS, musisz wypełnić formularz PEL-K.

Należy również pamiętać o:

Podpisie: Formularz musi być podpisany przez osobę udzielającą pełnomocnictwa. Załącznikach: W przypadku pełnomocnictwa do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych rolników należy dołączyć załącznik ZUS PEL-Z.

Uwaga!

Pełnomocnictwo może być udzielone do wszystkich lub wybranych spraw w ZUS.

Pełnomocnictwo może być udzielone na czas określony lub bezterminowo.

Pełnomocnictwo można odwołać w każdym czasie.

Warto pamiętać!

Wypełnij formularz PEL czytelnie i bezbłędnie.

Podpisz formularz własnoręcznie.

Złóż formularz w ZUS: osobiście w dowolnej placówce ZUS, przez PUE ZUS lub pocztą na adres właściwej placówki ZUS.

Złożenie pełnomocnictwa przez PUE

Od 1 stycznia 2023 r. pełnomocnictwo do ZUS można złożyć również elektronicznie z podpisem kwalifikowanym.

Nawet jeśli nie posiadasz profilu na PUE ZUS, nadal możesz udzielić pełnomocnictwa innej osobie, która posiada taki profil. Pełnomocnik będzie wtedy mógł reprezentować Ciebie w ZUS-ie i załatwiać Twoje sprawy zarówno tradycyjnie, jak i elektronicznie za pośrednictwem PUE ZUS.

Aby pełnomocnik miał dostęp do wszystkich Twoich spraw w ZUS i do Twojego konta na PUE ZUS, należy na formularzu PEL zaznaczyć obie opcje:

Do załatwiania spraw w ZUS.

Do załatwiania spraw za pośrednictwem PUE ZUS.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące wypełniania formularza PEL, skontaktuj się z ZUS:

Infolinia ZUS: 22 560 16 00

Strona internetowa ZUS: https://www.zus.pl/

Mam nadzieję, że te informacje pomogą Ci w wypełnieniu formularza ZUS PEL i ułatwią załatwienie spraw w ZUS.

