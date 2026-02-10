Umowa najmu mieszkania komunalnego będzie wygasać po śmierci najemcy, a bliscy dostaną tylko pierwszeństwo do zawarcia nowej umowyKonieczne spełnienie kryteriów dochodowych i majątkowych – nie każdy bliski zmarłego automatycznie otrzyma prawo do mieszkania3 miesiące na złożenie oświadczenia woli, a przy odmowie lub braku odpowiedzi – pół roku na opuszczenie lokaluCelem zmiany jest uszczelnienie systemu i przeznaczanie mieszkań komunalnych osobom faktycznie potrzebującym pomocy

Mieszkania komunalne nie będą już automatycznie dziedziczone

Ministerstwo Rozwoju i Technologii skierowało do uzgodnień międzyresortowych projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów. Dokument zakłada zniesienie automatyzmu we wstępowaniu w najem lokalu komunalnego po śmierci najemcy.

Obecnie obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego pozwalają na automatyczne wstąpienie w stosunek najmu osobom bliskim zmarłego. Dzieje się to z mocy prawa, bez weryfikacji ich sytuacji finansowej i bez konieczności zawierania nowej umowy.

Kto będzie miał pierwszeństwo do zawarcia nowej umowy najmu

Po wejściu w życie nowych przepisów prawo do ubiegania się o mieszkanie komunalne po zmarłym będą miały:

małżonek niebędący współnajemcą lokalu

dzieci najemcy i jego współmałżonka

osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych

osoba pozostająca faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą

Warunkiem jest stałe zamieszkiwanie z najemcą w lokalu do chwili jego śmierci.

Procedura wynajęcia mieszkania komunalnego po śmierci najemcy

Osoba zainteresowana dalszym zamieszkaniem w lokalu będzie musiała w ciągu 3 miesięcy od śmierci najemcy złożyć oświadczenie woli zawarcia umowy. Do oświadczenia należy dołączyć:

deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego

oświadczenie o posiadaniu lub nieposiadaniu tytułu prawnego do innego mieszkania lub domu w tej samej lub pobliskiej miejscowości

Brak złożenia oświadczenia w terminie oznacza wygaśnięcie roszczenia.

Wynajmujący będzie miał 6 miesięcy na złożenie pisemnej oferty zawarcia umowy najmu od momentu otrzymania oświadczenia woli.

Czynsz w mieszkaniu komunalnym uzależniony od dochodów

Nowe przepisy wprowadzają mechanizm uzależnienia wysokości czynszu od sytuacji finansowej najemcy. Jeżeli średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w przeliczeniu na osobę przekroczy progi dochodowe określone w ustawie, czynsz będzie ustalany według nowych zasad obliczania podwyższonego czynszu.

Osoby pozostające w lokalu od śmierci najemcy do zawarcia nowej umowy lub upływu terminu opróżnienia mieszkania będą wnosiły opłaty w wysokości dotychczasowego czynszu.

Pół roku na wyprowadzkę z mieszkania komunalnego

Odmowa zawarcia zaoferowanej umowy lub brak odpowiedzi w określonym terminie spowoduje:

wygaśnięcie roszczenia o zawarcie umowy najmu

konieczność opróżnienia mieszkania w ciągu 6 miesięcy od otrzymania oferty

Ten zapis ma zapobiec sytuacjom, w których mieszkania komunalne zajmują osoby niemające do tego prawa.

Dlaczego resort likwiduje dziedziczenie mieszkań komunalnych

Ministerstwo Rozwoju i Technologii uzasadnia zmiany koniecznością uszczelnienia systemu udostępniania lokali z zasobów miast i gmin. W obecnym stanie prawnym mieszkania komunalne są często dziedziczone przez osoby, które mogą samodzielnie zaspokoić swoje potrzeby mieszkaniowe.

Gminy nie mogą weryfikować sytuacji dochodowej i majątkowej osób wstępujących w najem z mocy prawa. W konsekwencji samorządy nie mogą przeznaczyć tych mieszkań osobom najuboższym, które faktycznie potrzebują pomocy mieszkaniowej.

Nowe przepisy mają zapewnić, że mieszkania komunalne trafią do osób rzeczywiście potrzebujących wsparcia państwa.

