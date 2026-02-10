Nie odziedziczysz już mieszkania komunalnego? Nowe prawo wywraca zasady do góry nogami

Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
Marta Kowalska
2026-02-10 9:05

Resort rozwoju i technologii przygotował rewolucyjny projekt znoszący automatyczne dziedziczenie mieszkań komunalnych po śmierci najemcy. Bliscy zmarłego nie wstąpią już w najem z mocy prawa, ale będą mogli ubiegać się o pierwszeństwo zawarcia nowej umowy.

Fasada bloku mieszkalnego z licznymi oknami, w których odbija się światło zachodzącego słońca, symbolizująca mieszkania komunalne. Temat ich dziedziczenia i nowe prawo, które wywraca zasady do góry nogami, jest omawiany na Super Biznes.

i

Autor: Redakcja Publicystyczna AI Fasada bloku mieszkalnego z licznymi oknami, w których odbija się światło zachodzącego słońca, symbolizująca mieszkania komunalne. Temat ich dziedziczenia i nowe prawo, które wywraca zasady do góry nogami, jest omawiany na Super Biznes.

Umowa najmu mieszkania komunalnego będzie wygasać po śmierci najemcy, a bliscy dostaną tylko pierwszeństwo do zawarcia nowej umowyKonieczne spełnienie kryteriów dochodowych i majątkowych – nie każdy bliski zmarłego automatycznie otrzyma prawo do mieszkania3 miesiące na złożenie oświadczenia woli, a przy odmowie lub braku odpowiedzi – pół roku na opuszczenie lokaluCelem zmiany jest uszczelnienie systemu i przeznaczanie mieszkań komunalnych osobom faktycznie potrzebującym pomocy

Super Biznes SE Google News

Mieszkania komunalne nie będą już automatycznie dziedziczone

Ministerstwo Rozwoju i Technologii skierowało do uzgodnień międzyresortowych projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów. Dokument zakłada zniesienie automatyzmu we wstępowaniu w najem lokalu komunalnego po śmierci najemcy.

Obecnie obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego pozwalają na automatyczne wstąpienie w stosunek najmu osobom bliskim zmarłego. Dzieje się to z mocy prawa, bez weryfikacji ich sytuacji finansowej i bez konieczności zawierania nowej umowy.

Kto będzie miał pierwszeństwo do zawarcia nowej umowy najmu

Po wejściu w życie nowych przepisów prawo do ubiegania się o mieszkanie komunalne po zmarłym będą miały:

  • małżonek niebędący współnajemcą lokalu
  • dzieci najemcy i jego współmałżonka
  • osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych
  • osoba pozostająca faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą

Warunkiem jest stałe zamieszkiwanie z najemcą w lokalu do chwili jego śmierci.

Procedura wynajęcia mieszkania komunalnego po śmierci najemcy

Osoba zainteresowana dalszym zamieszkaniem w lokalu będzie musiała w ciągu 3 miesięcy od śmierci najemcy złożyć oświadczenie woli zawarcia umowy. Do oświadczenia należy dołączyć:

  • deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego
  • oświadczenie o posiadaniu lub nieposiadaniu tytułu prawnego do innego mieszkania lub domu w tej samej lub pobliskiej miejscowości

Brak złożenia oświadczenia w terminie oznacza wygaśnięcie roszczenia.

Wynajmujący będzie miał 6 miesięcy na złożenie pisemnej oferty zawarcia umowy najmu od momentu otrzymania oświadczenia woli.

Polecany artykuł:

Koniec dziedziczenia mieszkań, gdy zarabiasz za dużo! A to nie koniec ograniczeń

Czynsz w mieszkaniu komunalnym uzależniony od dochodów

Nowe przepisy wprowadzają mechanizm uzależnienia wysokości czynszu od sytuacji finansowej najemcy. Jeżeli średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w przeliczeniu na osobę przekroczy progi dochodowe określone w ustawie, czynsz będzie ustalany według nowych zasad obliczania podwyższonego czynszu.

Osoby pozostające w lokalu od śmierci najemcy do zawarcia nowej umowy lub upływu terminu opróżnienia mieszkania będą wnosiły opłaty w wysokości dotychczasowego czynszu.

Pół roku na wyprowadzkę z mieszkania komunalnego

Odmowa zawarcia zaoferowanej umowy lub brak odpowiedzi w określonym terminie spowoduje:

  • wygaśnięcie roszczenia o zawarcie umowy najmu
  • konieczność opróżnienia mieszkania w ciągu 6 miesięcy od otrzymania oferty

Ten zapis ma zapobiec sytuacjom, w których mieszkania komunalne zajmują osoby niemające do tego prawa.

Dlaczego resort likwiduje dziedziczenie mieszkań komunalnych

Ministerstwo Rozwoju i Technologii uzasadnia zmiany koniecznością uszczelnienia systemu udostępniania lokali z zasobów miast i gmin. W obecnym stanie prawnym mieszkania komunalne są często dziedziczone przez osoby, które mogą samodzielnie zaspokoić swoje potrzeby mieszkaniowe.

Gminy nie mogą weryfikować sytuacji dochodowej i majątkowej osób wstępujących w najem z mocy prawa. W konsekwencji samorządy nie mogą przeznaczyć tych mieszkań osobom najuboższym, które faktycznie potrzebują pomocy mieszkaniowej.

Nowe przepisy mają zapewnić, że mieszkania komunalne trafią do osób rzeczywiście potrzebujących wsparcia państwa.

GNIEW Polaków! Muszę mieszkać z MAMĄ. Mieszkania drogie w KOSMOS, tylko dla ELITY! | Komentery
QUIZ PRL. Od dokwaterowań po wielką płytę. Ile wiesz o mieszkaniach w PRL?
Pytanie 1 z 15
Problem mieszkaniowy w PRL był:
QUIZ PRL. Od dokwaterowań po wielką płytę. Ile wiesz o mieszkaniach w PRL?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DZIEDZICZENIE
MIESZKANIA KOMUNALNE
MIESZKANIE KOMUNALNE