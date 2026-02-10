Umowa najmu mieszkania komunalnego będzie wygasać po śmierci najemcy, a bliscy dostaną tylko pierwszeństwo do zawarcia nowej umowyKonieczne spełnienie kryteriów dochodowych i majątkowych – nie każdy bliski zmarłego automatycznie otrzyma prawo do mieszkania3 miesiące na złożenie oświadczenia woli, a przy odmowie lub braku odpowiedzi – pół roku na opuszczenie lokaluCelem zmiany jest uszczelnienie systemu i przeznaczanie mieszkań komunalnych osobom faktycznie potrzebującym pomocy
Mieszkania komunalne nie będą już automatycznie dziedziczone
Ministerstwo Rozwoju i Technologii skierowało do uzgodnień międzyresortowych projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów. Dokument zakłada zniesienie automatyzmu we wstępowaniu w najem lokalu komunalnego po śmierci najemcy.
Obecnie obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego pozwalają na automatyczne wstąpienie w stosunek najmu osobom bliskim zmarłego. Dzieje się to z mocy prawa, bez weryfikacji ich sytuacji finansowej i bez konieczności zawierania nowej umowy.
Kto będzie miał pierwszeństwo do zawarcia nowej umowy najmu
Po wejściu w życie nowych przepisów prawo do ubiegania się o mieszkanie komunalne po zmarłym będą miały:
- małżonek niebędący współnajemcą lokalu
- dzieci najemcy i jego współmałżonka
- osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych
- osoba pozostająca faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą
Warunkiem jest stałe zamieszkiwanie z najemcą w lokalu do chwili jego śmierci.
Procedura wynajęcia mieszkania komunalnego po śmierci najemcy
Osoba zainteresowana dalszym zamieszkaniem w lokalu będzie musiała w ciągu 3 miesięcy od śmierci najemcy złożyć oświadczenie woli zawarcia umowy. Do oświadczenia należy dołączyć:
- deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego
- oświadczenie o posiadaniu lub nieposiadaniu tytułu prawnego do innego mieszkania lub domu w tej samej lub pobliskiej miejscowości
Brak złożenia oświadczenia w terminie oznacza wygaśnięcie roszczenia.
Wynajmujący będzie miał 6 miesięcy na złożenie pisemnej oferty zawarcia umowy najmu od momentu otrzymania oświadczenia woli.
Czynsz w mieszkaniu komunalnym uzależniony od dochodów
Nowe przepisy wprowadzają mechanizm uzależnienia wysokości czynszu od sytuacji finansowej najemcy. Jeżeli średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w przeliczeniu na osobę przekroczy progi dochodowe określone w ustawie, czynsz będzie ustalany według nowych zasad obliczania podwyższonego czynszu.
Osoby pozostające w lokalu od śmierci najemcy do zawarcia nowej umowy lub upływu terminu opróżnienia mieszkania będą wnosiły opłaty w wysokości dotychczasowego czynszu.
Pół roku na wyprowadzkę z mieszkania komunalnego
Odmowa zawarcia zaoferowanej umowy lub brak odpowiedzi w określonym terminie spowoduje:
- wygaśnięcie roszczenia o zawarcie umowy najmu
- konieczność opróżnienia mieszkania w ciągu 6 miesięcy od otrzymania oferty
Ten zapis ma zapobiec sytuacjom, w których mieszkania komunalne zajmują osoby niemające do tego prawa.
Dlaczego resort likwiduje dziedziczenie mieszkań komunalnych
Ministerstwo Rozwoju i Technologii uzasadnia zmiany koniecznością uszczelnienia systemu udostępniania lokali z zasobów miast i gmin. W obecnym stanie prawnym mieszkania komunalne są często dziedziczone przez osoby, które mogą samodzielnie zaspokoić swoje potrzeby mieszkaniowe.
Gminy nie mogą weryfikować sytuacji dochodowej i majątkowej osób wstępujących w najem z mocy prawa. W konsekwencji samorządy nie mogą przeznaczyć tych mieszkań osobom najuboższym, które faktycznie potrzebują pomocy mieszkaniowej.
Nowe przepisy mają zapewnić, że mieszkania komunalne trafią do osób rzeczywiście potrzebujących wsparcia państwa.