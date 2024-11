i Autor: Getty Images Krzyk jest wciąż akceptowany.

Ważne

Nie pozwól skrzywdzić dziecka! Reaguj!

To przerażające! 79 proc. dzieci i nastolatków w Polsce przynajmniej raz w swoim życiu doświadczyło przemocy. Co roku obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci – 19 listopada. Budynki w tym dniu podświetlane są na czerwono. Akcję organizuje Fundacja Dzieci Niczyje. Wspiera ją Fundacja Ronalda McDonalda i przypomina: każde dziecko ma prawo do miłości, bezpieczeństwa i wsparcia. Reaguj, gdy dzieje się krzywda! Zobacz, jak pomóc.