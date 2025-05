Jak definiowana jest klasa średnia i co się zmienia z czasem?

Pojęcie klasy średniej nie ma jednej, uniwersalnej definicji. Zmienia się ono w czasie, w zależności od realiów społecznych, gospodarczych i demograficznych.

W XIX wieku do klasy średniej zaliczano głównie urzędników, drobnych przedsiębiorców i wolne zawody. Dziś coraz częściej klasa średnia kojarzona jest z poziomem zarobków, wykształcenia, stabilności zawodowej i możliwością finansowego bezpieczeństwa.

Mimo aspiracji i zmian cywilizacyjnych, granice tej grupy pozostają płynne – a przynależność do niej bardziej skomplikowana, niż wskazywałyby same dochody.

Zarobki Polaków – co pokazują dane GUS i mediana płac

Dane GUS wskazują, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2025 roku wyniosło 9045,11 zł. Ale realne dochody większości Polaków są niższe.

Statystyki GUS dotyczą tylko 38 proc. zatrudnionych, co zniekształca obraz rynku pracy. Mediana wynagrodzeń brutto, która lepiej oddaje dochody „przeciętnego” Polaka, w październiku 2024 r. wyniosła 6856,75 zł. Większość zarabia mniej niż wynosi średnia krajowa.

Widełki klasy średniej według OECD – ile trzeba zarabiać?

OECD przyjmuje, że do klasy średniej należą osoby zarabiające od 75 do 200 proc. mediany płac. W Polsce to przedział od 5023 zł do 13 395 zł brutto miesięcznie na osobę w gospodarstwie domowym.

Choć coraz więcej Polaków aspiruje do tego statusu, nie każdy mieszczący się w widełkach dochodowych spełnia wszystkie warunki – takie jak stabilność finansowa, możliwość oszczędzania czy dostęp do usług wysokiej jakości.

Czy jesteśmy bliżej europejskiej klasy średniej, czy jednak dalej?

Choć zarobki rosną, Polacy wciąż mają ograniczoną siłę nabywczą w porównaniu do mieszkańców zachodnich krajów UE.

Wysokie koszty życia, nieruchomości, kredytów i usług publicznych sprawiają, że styl życia klasy średniej pozostaje poza zasięgiem wielu. Rzeczywista przynależność do tej grupy wymaga więcej niż tylko wynagrodzenia – także bezpieczeństwa zatrudnienia, oszczędności i perspektyw na przyszłość.

