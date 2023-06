Nie zamówisz już alkoholu w Biedronce, kupując przez Glovo

Koniec z zamawianiem alkoholu z Biedronki przez Glovo? Sieć oblała test

Kontrola dokumentu tożsamości podczas zakupu napojów alkoholowych w sklepach stacjonarnych nie jest niczym zaskakującym. Wręcz przeciwnie - to standardowa procedura. Zadziwiające jest więc to, że ten sam standard nie przekłada się na zakup alkoholu w aplikacjach shoppingowych typu Glovo. Bolesne skutki takiej sytuacji odczuwa aktualnie biedronka.

Zakup alkoholu za pośrednictwem aplikacji Glovo jest stosunkowo nową opcją. Sieć Biedronka zdążyła już taką opcję utracić. "Obecnie jest to już ponoć tylko martwa pozycja w menu, przynajmniej w odniesieniu do Biedronek w całej Polsce" - informuje portal bezprawnik.pl.

Alkohol zamówiony online z dostawą do domu. Czy to bezpieczne?

Okazuje się, że jeden ze sklepów sieci Biedronka w Krakowie, stracił zgodę na sprzedaż alkoholu za pośrednictwem aplikacji po tym, jak oblał kontrolę. "Kontroler złożył zamówienie na zakup, jednak nie zaznaczył, że jest osobą pełnoletnią. Kurier mimo kilkukrotnych zapewnień firmy o przywiązaniu do procedur, butelki pełne procentów do odbiorcy przywiózł (...). Po zaistniałej sytuacji pracownicy sieci otrzymali ponoć w całej Polsce wewnętrzne zalecenia, by za wszelką cenę nie pakować alkoholu do zakupów z Glovo. Bez względu na wszystko, pracownik ma oznaczyć, że alkoholu po prostu nie ma na stanie, a zamówienie zostanie mu dostarczone bez tego trunku." - przytacza bezprawnik.pl.

Sonda Korzystasz z aplikacji Glovo? TAK NIE