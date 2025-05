Nie zdążyłeś z rezerwacją ciekawego wyjazdu na majówkę? Masz dobrą alternatywę

Rząd podnosi wiek emerytalny do 70. roku życia! Oni popracują dłużej. Już to zmieniają

To już 13. edycja wydarzenia, które każdego roku przyciąga tysiące zawodników i kibiców. Na uczestników czeka rywalizacja o tytuł Mistrza Polski na dystansie średnim (113 km), widowiskowe starty i ogromne sportowe emocje. Ale to nie wszystko – na miejscu znajdziesz również:

Pho3nix Kids Zone dla najmłodszych,

food trucki z kuchnią z całego świata,

strefę EXPO z nowinkami sportowymi.

A wszystko to w otoczeniu przepięknej przyrody Krainy 100 Jezior, która sprawia, że JBL Triathlon Sieraków to nie tylko wydarzenie sportowe, ale i doskonała okazja do relaksu na łonie natury.

Sieraków – idealne miejsce na aktywny wypoczynek wśród natury

Kraina 100 Jezior, której sercem jest Sieraków, to jeden z najbardziej urokliwych zakątków Wielkopolski. Położony między jeziorami, otoczony lasami i pagórkami, oferuje niezliczone możliwości dla fanów przyrody i aktywnego wypoczynku.

Spacer po Sierakowskim Parku Krajobrazowym, wyprawa rowerowa wzdłuż leśnych tras czy relaks nad czystym jeziorem – to tylko kilka sposobów na regenerację ciała i umysłu. W maju natura rozkwita tu w pełni, tworząc scenerię niczym z pocztówki – idealną na krótką ucieczkę z miasta.

Charytatywna misja JBL Triathlon Sieraków – sport, który pomaga

W tym roku JBL Triathlon Sieraków to nie tylko rywalizacja sportowa, ale również działania charytatywne, które mają realny wpływ na życie innych. W ramach imprezy odbędzie się wyjątkowa sztafeta na dystansie 1/8 Ironmana, w której udział biorą nie tylko profesjonaliści, ale i znane postacie ze świata sportu, mediów i internetu.

Cel jest prosty i piękny: zebranie co najmniej 50 000 zł na wsparcie Domu Dziecka w Chrzypsku Wielkim. Już udało się zgromadzić ponad 30 000 zł, ale to dopiero połowa drogi. Ty również możesz pomóc – poprzez start w sztafecie, darowiznę lub nagłośnienie tej akcji.

W charytatywnych drużynach znajdziesz takie nazwiska jak:

Chris McCormack – Mistrz Świata Ironman,

Maja Włoszczowska – Wicemistrzyni olimpijska,

Marek Plawgo – legenda polskiej lekkoatletyki,

Fit Mama Edyta Litwiniuk – influencerka promująca aktywny styl życia,

oraz wielu innych, którzy chcą dzielić się swoją pasją i energią.

Wszyscy, którzy chcą przyczynić się do pomocy, będą mogli dokonywać darowizn na wskazane konto:

KS TRI TOUR Stowarzyszenie

Smardzewska 21/4, 60-161 Poznań

NIP: 9721247020

mBank 50 1140 2004 0000 3202 7931 2029

W tytule przelewu prosimy o dopisanie "Wsparcie akcji charytatywnej – Dom Dziecka w Chrzypsku Wielkim”.

