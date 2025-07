Spis treści

Ostatni dzwonek na rentę wdowią za lipiec

Lipiec 2025 roku przejdzie do historii jako pierwszy miesiąc wypłaty długo oczekiwanej renty wdowiej. Choć wnioski można było składać już od stycznia, ZUS jednoznacznie ostrzega: tylko dokumenty złożone do 31 lipca gwarantują wypłatę świadczenia także za lipiec.

Oznacza to, że seniorzy mają zaledwie tydzień na złożenie wniosku o rentę wdowią, jeśli chcą otrzymać pełne świadczenie już za pierwszy miesiąc jego obowiązywania.

Co się stanie po terminie?

Jak tłumaczy Grzegorz Dyjak z biura prasowego ZUS:

Wniosek złożony w następnych miesiącach i rozpatrzony pozytywnie spowoduje uruchomienie wypłaty od miesiąca, w którym trafi do ZUS

W praktyce oznacza to utratę pieniędzy za lipiec dla wszystkich, którzy spóźnią się z dokumentami.

Renta wdowia w liczbach - ile dostają seniorzy?

Statystyki ZUS pokazują skalę zainteresowania nowym świadczeniem:

Ponad 1 milion złożonych wniosków

złożonych wniosków 533 tysiące osób już otrzymało pierwszą wypłatę

już otrzymało pierwszą wypłatę 188 milionów złotych wypłacono dodatkowo w lipcu

wypłacono dodatkowo w lipcu 354,43 zł - średnia wysokość renty wdowiej

Najpopularniejszy wybór seniorów

Renta wdowia to elastyczne rozwiązanie pozwalające na wybór formuły wypłaty. Seniorzy najczęściej decydują się na:

100 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku

po zmarłym małżonku 15 proc. własnego świadczenia emerytalnego

Alternatywnie można wybrać odwrotną kombinację: 100 proc. własnej emerytury plus 15 proc. świadczenia po zmarłym współmałżonku.

Rewolucja w terminach wypłat od sierpnia

Lipiec był miesiącem przejściowym, gdy ZUS realizował wypłaty renty wdowiej w różnych terminach. Od sierpnia sytuacja się uporządkuje - wszystkie świadczenia w zbiegu będą wypłacane jednocześnie w ustalonych dniach miesiąca:

1. dnia miesiąca

6. dnia miesiąca

10. dnia miesiąca

15. dnia miesiąca

20. dnia miesiąca

25. dnia miesiąca

To oznacza, że renta wdowia będzie wypłacana razem z podstawowymi świadczeniami emerytalnymi.

Perspektywy na przyszłość - wyższe świadczenie w 2027 roku

Obecne 15 proc. to dopiero początek. Od 2027 roku wysokość renty wdowiej wzrośnie do 25 proc. w przypadku drugiego z pobieranych świadczeń. Oznacza to znaczący wzrost miesięcznych kwot dla wszystkich beneficjentów.

Kto może otrzymać rentę wdowią?

Aby otrzymać świadczenie, trzeba spełnić wszystkie poniższe warunki:

Osiągnięcie wieku emerytalnego (kobiety: 60 lat, mężczyźni: 65 lat)

(kobiety: 60 lat, mężczyźni: 65 lat) Pozostawanie w związku małżeńskim ze zmarłym do dnia jego śmierci

ze zmarłym do dnia jego śmierci Niepozostawanie obecnie w związku małżeńskim

Nabycie prawa do renty rodzinnej nie wcześniej niż w wieku 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni)

Nie tylko ZUS wypłaca świadczenie

Warto pamiętać, że rentę wdowią wypłaca nie tylko ZUS. KRUS również realizuje to świadczenie - do końca czerwca otrzymał ponad 130 tysięcy wniosków, a wypłaty rozpoczął 7 lipca.

Wniosek: Seniorzy mają zaledwie tydzień na złożenie dokumentów, by nie stracić pieniędzy za lipiec. Po 31 lipca będą musieli czekać na świadczenie od miesiąca złożenia wniosku, tracąc tym samym pierwsze wypłaty nowego świadczenia.

