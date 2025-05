Nie złożyłeś tego dokumentu do ZUS? Jutro mija termin!

Kto musi rozliczyć składkę zdrowotną w ZUS do 20 maja?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przypomina o istotnym terminie rozliczenia składki zdrowotnej dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną liniowo, według skali podatkowej, czy na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego.

Obowiązek rozliczenia składki zdrowotnej za rok 2024 nie ogranicza się jedynie do przedsiębiorców, którzy aktywnie prowadzą swoje firmy. Jak podkreśla Anna Szaniawska z biura prasowego małopolskiego oddziału ZUS cytowana przez infor.pl, obowiązek dotyczy również tych, którzy w minionym roku zawiesili lub zakończyli działalność gospodarczą, ale podlegali ubezpieczeniu zdrowotnemu choćby przez jeden dzień. Co więcej, obowiązek ten spoczywa także na osobach, które rozpoczęły działalność gospodarczą od stycznia 2025 roku i wybrały opodatkowanie na zasadach ogólnych.

Roczną składkę zdrowotną za rok 2024 należy rozliczyć od 20 maja.

Jakie dokumenty należy złożyć do ZUS?

Aby prawidłowo rozliczyć roczną składkę zdrowotną, należy wypełnić odpowiednie dokumenty. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą powinny wypełnić blok XII na druku ZUS DRA. Natomiast przedsiębiorcy, którzy opłacają składki za inne osoby, takie jak pracownicy czy zleceniobiorcy, muszą wypełnić blok III.F na druku ZUS RC.

Przedsiębiorcy, zanim przystąpią do przesyłania rocznego podsumowania, powinni upewnić się, że przekazali dokumenty rozliczeniowe za wszystkie miesiące roku kalendarzowego, czyli od stycznia do grudnia 2024 roku. Dla tych, którzy płacą podatek w formie ryczałtu lub roku składkowego, okres ten obejmuje czas od lutego 2024 roku do stycznia 2025 roku, jeśli opłacają podatek na zasadach ogólnych. Pamiętaj, czasu na dopełnienie formalności jest niewiele – termin mija 20 maja.