Zmarła Barbara Komorowska, współzałożycielka Bakomy i jedna z najbogatszych Polek, w wieku 77 lat.

Jej majątek, szacowany na około 3 mld zł, plasował ją na 3. miejscu w rankingu najbogatszych kobiet "Wprost".

Była znana z działalności społecznej i charytatywnej, m.in. inicjując powstanie szkół w Teresinie.

Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 3 listopada o godz. 11 w Kościele Wniebowzięcia NMP w Szymanowie

Kim była zmarła Barbara Komorowska?

Świat polskiego biznesu pogrążył się w żałobie po informacji o śmierci jednej z jego kluczowych postaci. W wieku 77 lat zmarła Barbara Komorowska, współzałożycielka firmy mleczarskiej Bakoma i jedna z najbogatszych Polek. Odeszła 28 października 2025 roku, pozostawiając po sobie nie tylko imponujące dziedzictwo biznesowe, ale także pamięć o niezwykłej hojności i działalnosci charytatywnej. Jej odejście upamiętniono minutą ciszy podczas sesji rady gminy Teresin, z którą była nierozerwalnie związana.

Ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a zdobytą wiedzę z powodzeniem wykorzystywała w praktyce. Wraz z mężem, Zbigniewem Komorowskim – przedsiębiorcą i byłym senatorem oraz posłem PSL – stworzyła od podstaw markę Bakoma, która na stałe wpisała się w krajobraz polskiego przemysłu spożywczego.

Jak wielkie było imperium biznesowe Barbary Komorowskiej?

Przez dekady Barbara Komorowska budowała swoją pozycję w świecie finansów, co zapewniło jej stałe miejsce w rankingach najzamożniejszych osób w Polsce. Szacowany na około 3 mld zł majątek Barbary Komorowskiej plasował ją na 3. miejscu w rankingu 50 najbogatszych Polek, przygotowanym przez tygodnik „Wprost”.

Jej biznesowe imperium nie kończyło się jednak na mleczarstwie. Była głównym udziałowcem w firmie Bakoma, ale jej portfel inwestycyjny był znacznie szerszy i obejmował kluczowe sektory polskiego rolnictwa. Należała do niej sieć zakładów Polskie Młyny, firma Bioagra-Oil oraz spółka Komagra, która specjalizuje się w produkcji wyrobów z rzepaku. Tak zdywersyfikowana działalność świadczy o jej niezwykłej intuicji i strategicznym podejściu do budowania stabilnej grupy kapitałowej.

Działalność społeczna – serce oddane lokalnej społeczności

Barbara Komorowska była znana nie tylko z biznesowego zmysłu, ale również z ogromnego serca i zaangażowania w sprawy lokalnej społeczności. Jak czytamy w informacji opublikowanej na profilu gminy Teresin: "Pani Barbara była osobą mocno zaangażowaną w nasze lokalne sprawy. Zawsze serdeczna, pomocna, hojna i otwarta na drugiego człowieka. Przez całe swoje życie wnosiła wielki wkład w dzieje i rozwój Gminy Teresin".

Jej zaangażowanie miało wymiar praktyczny. To właśnie ona była inicjatorką powstania Społecznej Szkoły Podstawowej oraz Społecznego Przedszkola w Teresinie, które służą mieszkańcom do dziś. Jej wkład podkreślił wójt Marek Olechowski, który w rozmowie z portalem tusochaczew.pl określił ją jako "osobę otwartą i czułą na ludzie problemy".

Pogrzeb Barbary Komorowskiej. Kiedy i gdzie odbędzie się ceremonia?

Rodzina i bliscy poinformowali o szczegółach uroczystości pogrzebowych. Ostatnie pożegnanie Barbary Komorowskiej odbędzie się w poniedziałek, 3 listopada 2025 roku. Ceremonia żałobna rozpocznie się o godzinie 11:00 uroczystą mszą świętą w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szymanowie. Po zakończeniu nabożeństwa, zgodnie z wolą zmarłej i jej rodziny, zostanie ona pochowana w rodzinnym grobie.

