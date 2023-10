Ekstradycja Sebastiana M. z Dubaju do Polski. Ile to będzie kosztować?

Przez 30 lat towarzyszyła Jerzemu Urbanowi w prowadzeniu biznesu związanego z tygodnikiem "NIE”. Po śmierci Jerzego Urbana 3 października 2022 roku, przejęła całość jego udziałów w spółce URMA, która wydaje tygodnik "NIE". Nową prezeską spółki została córka Daniszewskiej, Marta Miecińska. Daniszewska objęła wszystkie 200 udziałów o wartości 100 tysięcy złotych, które wcześniej należały do Jerzego Urbana, co wynikało z wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Jerzy Urban był trzykrotnie żonaty. Ostatnią żoną, aż do swojej śmierci, była Małgorzata Daniszewska. Miał córkę z pierwszego małżeństwa, Aleksandrę Magdalenę, oraz dwójkę wnuków. Dziedziczenie testamentowe ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym. W przypadku braku testamentu lub jego nieważności obowiązuje dziedziczenie ustawowe.

Jeśli zmarły pozostawił małżonka i dzieci, to dziedziczenie po małżonku regulowane jest zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego:

Małżonek i dzieci dziedziczą w równych częściach.

Małżonek musi otrzymać co najmniej jedną czwartą spadku.

Dzieci zmarłego dziedziczą niezależnie od tego, czy są z małżeństwa, czy nie. Nie muszą być wspólnymi dziećmi zmarłego i jego małżonka.

W pierwszej kolejności do spadku zostają powołane z ustawy dzieci spadkodawcy oraz żyjący małżonek. Dzieci spadkodawcy oraz małżonek zazwyczaj dziedziczą w równych częściach, chociaż małżonek musi otrzymać co najmniej jedną czwartą spadku. Udziały te są równe, gdy do spadku powołany jest małżonek i nie więcej niż troje dzieci.

