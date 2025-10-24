Zmarł Maciej Adamkiewicz, polski miliarder, współwłaściciel Adamed Pharma

Wielokrotnie pojawiał się na liście najbogatszych Polaków "Forbesa"

O śmierci przedsiębiorcy poinformowała jego firma

Nie żyje polski miliarder Maciej Adamkiewicz

Jak przekazała spółka Adamed Pharma, 23 października w wieku 59 lat zmarł jej współwłaściciel, oraz wieloletni Prezes Zarządu i Członek Rady Nadzorczej dr Maciej Adamkiewicz.

- Wspaniały człowiek o wielkim sercu, otwarty na potrzeby drugiego człowieka, oddany swojej rodzinie, a przede wszystkim przepełniony dobrem i życzliwością. Pozostawił po sobie trwałe dziedzictwo - nie tylko w postaci dokonań zawodowych, lecz także w sercach i umysłach tych, którzy mieli zaszczyt z nim współpracować - czytamy w komunikacie spółki.

Spółka złożyła w imieniu zarządu i wszystkich współpracowników najgłębsze wyrazy współczucia rodzinie i bliskim zmarłego miliardera. Informacje o uroczystościach pogrzebowych maja zostać podane w późniejszym terminie.

- Jego odejście jest ogromną stratą dla całej społeczności Adamed, polskiej medycyny oraz przemysłu farmaceutycznego - czytamy w komunikacie.

Był jednym z najbogatszych Polaków. Znajdował się na listach Forbesa

W 2021 roku, wraz z żoną Małgorzatą, Maciej Adamkiewicz zajął 9. pozycję na liście magazynu Forbes z majątkiem szacowanym na 4,703 mld zł. Na liście z 2025 roku, Forbes umieścił ich na 16. miejscu z majątkiem szacowanym na 4,3 mld zł.

Maciej Adamkiewicz ukończył studia na Akademii Medycznej w Warszawie, gdzie zdobył specjalizację z chirurgii, w 1991 roku rozpoczął pracę na oddziale chirurgii w Szpitalu Bielańskim w Warszawie.

Po pewnym czasie dołączył do przedsiębiorstwa swojego ojca – firmy Adamed. W 2000 roku, po śmierci ojca, Maciej Adamkiewicz przejął prowadzenie firmy Adamed. Od tego momentu pełnił funkcję prezesa zarządu, kierując strategicznym rozwojem przedsiębiorstwa.

Z żoną w Serocku wybudował także czterogwiazdkowy hotel "Narvil".