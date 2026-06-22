Nie żyje prezes banku centralnego! Znany ekonomista zmarł w wieku 100 lat

Od jazzmana do najpotężniejszego bankiera świata

Alan Greenspan urodził się w 1926 roku w Nowym Jorku. Mało kto pamięta, że zanim poświęcił się ekonomii, grał w zespole jazzowym. Później ukończył studia ekonomiczne i przez lata budował swoją pozycję jako doradca finansowy oraz ekspert gospodarczy.

W latach 70. XX wieku doradzał prezydentowi USA Geraldowi Fordowi, a w 1987 roku został powołany przez Ronalda Reagana na stanowisko przewodniczącego Rezerwy Federalnej, czyli amerykańskiego banku centralnego.

Przyszedł kryzys. Greenspan zdał egzamin

Jego urzędowanie rozpoczęło się od prawdziwego trzęsienia ziemi. Zaledwie kilka tygodni po objęciu stanowiska Wall Street przeżyła słynny „Czarny Poniedziałek”. W ciągu jednego dnia indeks Dow Jones runął o ponad 22 proc.

Greenspan szybko zareagował, zapewniając rynkom wsparcie i płynność finansową. Decyzje Fed uspokoiły inwestorów, a gospodarka uniknęła głębokiej recesji. To właśnie wtedy zyskał przydomek „Maestro”.

Przez kryzysy i boom internetowy

Podczas swoich niemal 19 lat na stanowisku szefa banku centralnego, Greenspan musiał mierzyć się z wieloma wyzwaniami. Kierował polityką monetarną USA podczas azjatyckiego kryzysu finansowego, niewypłacalności Rosji, pęknięcia internetowej bańki spekulacyjnej oraz po zamachach terrorystycznych z 11 września 2001 roku.

Dla jednych był geniuszem ekonomii i symbolem stabilności. Dla innych człowiekiem, który zbyt długo utrzymywał niskie stopy procentowe, przyczyniając się do powstania późniejszej bańki na rynku nieruchomości.

Krytykowany, ale zawsze wpływowy

Po odejściu z Fed w 2006 roku Greenspan nie zniknął z życia publicznego. Nadal komentował wydarzenia gospodarcze i bronił niezależności banku centralnego.

Nie bał się krytykować polityków, także prezydentów. Sprzeciwiał się naciskom na Fed i wielokrotnie podkreślał, że decyzje dotyczące stóp procentowych powinny być podejmowane przez ekspertów, a nie polityków.

Jeszcze na początku 2026 roku podpisał oświadczenie w obronie niezależności amerykańskiego banku centralnego.

Człowiek, który wpłynął na cały świat

Choć był przede wszystkim urzędnikiem amerykańskim, jego decyzje odczuwały gospodarki na całym świecie. Gdy Fed podnosił lub obniżał stopy procentowe, reagowały giełdy, banki i inwestorzy od Europy po Azję.

Dla milionów Amerykanów był twarzą stabilności gospodarczej. Dla ekonomistów pozostanie jedną z najbardziej wpływowych postaci XX i początku XXI wieku.

Alan Greenspan dożył stu lat. Pozostawił po sobie dorobek, który na zawsze zapisał się w historii światowych finansów.

Adrian Adamowicz, Członek zarządu ds. bankowości detalicznej VeloBanku. [IMPACT 2026]