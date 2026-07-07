Nie żyje Ryszard Abramczyk. Współtworzył jedną z największych firm w tej branży

Nie żyje Ryszard Abramczyk (75 lat), współzałożyciel rodzinnej firmy Abramczyk, lidera rynku mrożonych ryb i owoców morza.

Był prezesem spółki oraz cenionym społecznikiem i mecenasem sportu, wspierającym bydgoskie kluby i akcje charytatywne.

Wraz z braćmi, twórcami potęgi firmy, został uhonorowany w bydgoskiej Alei Autografów.

Jego śmierć poruszyła mieszkańców Bydgoszczy, a uroczystości pogrzebowe odbędą się 11 lipca.

Zmarł Ryszard Abramczyk

Nie żyje Ryszard Abramczyk, jeden z czterech braci, którzy stworzyli Abramczyk sp. z o.o. Miał 75 lat. Informacja o jego śmierci poruszyła mieszkańców Bydgoszczy, środowisko przedsiębiorców oraz ludzi związanych ze sportem. W pożegnalnym wpisie Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu napisało o zmarłym: „Człowiek o wielkim sercu, społecznik i mecenas sportu”.

Abramczyk sp. z o.o. – rodzinna firma z Bydgoszczy

Przedsiębiorstwo powstało dzięki wspólnej pracy braci Romana, Ryszarda, Czesława i Stanisława Abramczyków. Początkowo działalność koncentrowała się na handlu rybami i ich przetworami, a z czasem firma wyrosła na jednego z liderów rynku mrożonych ryb i owoców morza.

Pierwszym prezesem spółki był Roman Abramczyk. Po nim kierowanie przedsiębiorstwem przejął Ryszard Abramczyk, a od 2017 roku funkcję prezesa pełni Czesław Abramczyk.

Ryszard Abramczyk wspierał sport i akcje charytatywne

Rodzina Abramczyków od lat angażowała się w pomoc potrzebującym oraz inicjatywy społeczne. W czasie pandemii przedsiębiorstwo przekazało medykom ze szpitala Biziela respirator najnowszej generacji.

Firma była również od lat związana z bydgoskim sportem. Wspierała lokalne kluby jako sponsor tytularny żużlowców Polonii Bydgoszcz oraz koszykarzy Astorii.

W 2022 roku bracia Roman, Ryszard, Czesław i Stanisław Abramczyk zostali wyróżnieni przez władze miasta. Ich nazwiska znalazły się w Alei Autografów przy ul. Długiej w Bydgoszczy, gdzie odsłonili pamiątkową tablicę z brązu.

Pogrzeb Ryszarda Abramczyka

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 11 lipca. Msza św. żałobna rozpocznie się o godz. 12:00 w kościele pw. Św. Łukasza Ewangelisty i Św. Rity przy ul. Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego 14 w Bydgoszczy. Po nabożeństwie zmarły zostanie pochowany na cmentarzu parafii Św. Mikołaja przy ul. Piastowej.

Wojciech Balczun, minister Aktywów Państwowych [IMPACT 2026]