Odszedł znany cukiernik, twórca kremówek i papieskiego tortu

Stefan Przebindowski, znany krakowski cukiernik nie żyje. Przebindowski pochodził z Jaworzna. Tam jako dziecko i młodzieniec mieszkał w sąsiedztwie piekarni, w której to pomagał przy większych zamówieniach. Stefan Przebindowski cukiernicze przysmaki robił też dla swoich bliskich. Jako kilkunastoletni chłopak trafił w Krakowie na praktyki w kawiarni "Antyczna", a później do wytwórni lodów, i w końcu do hotelu Cracovia. Stefan Przebindowski zasłynął na cały Kraków z najlepszych kremówek. Ich recepturę stworzył jeszcze w latach 50. Stefan Jaśkiewicz i przeniósł ją do Cracovii. Ale jak sam podkreślał, największym jego życiowym wyzwaniem było przygotowanie tortu dla Jana Pawła II podczas pielgrzymki w Krakowie. Tort był w kształcie serca. Został dostarczony papieżowi wprost do samolotu. I co najważniejsze, podobno tort smakował papieżowi. Słynny krakowski cukiernik zawodową wiedzę i umiejętności przekazał swoim córkom, które kontynuują rodzinne tradycje.

Stefan Przebindowski żył 81 lat. Pogrzeb odbędzie się w piątek, 2 grudnia o godzinie 13 w Jaworznie Byczynie.

