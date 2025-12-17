- GIS ostrzega przed herbatą "Herbata Czarna Liściasta Black Leaf Tea" (partia MT-13-LK, najlepiej spożyć przed 11/2027), w której wykryto przekroczony poziom pestycydu – antrachinonu.
- Spożycie tej herbaty może negatywnie wpłynąć na zdrowie, co potwierdziła ocena ryzyka Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH.
- Dystrybutor VIVI Polska Sp. z o.o. Sp. K. wstrzymał dystrybucję i sprzedaż, a GIS prowadzi postępowanie wyjaśniające.
- Jeśli masz w domu tę herbatę, kategorycznie jej nie spożywaj ze względu na potencjalne zagrożenie zdrowotne związane z antrachinonem.
GIS ostrzega przed niebezpieczną herbatą!
W wyniku kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Sanitarną (Główny Inspektorat Sanitarny - GIS), wykryto niepokojące przekroczenie norm w popularnym produkcie spożywczym. Chodzi o Herbatę Czarną Liściastą Black Leaf Tea, w której stwierdzono zbyt wysoki poziom pozostałości pestycydu – antrachinonu.
Zagrożenie dla zdrowia konsumentów
Zgodnie z oceną ryzyka przeprowadzoną przez ekspertów z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego, spożycie herbaty z zanieczyszczonej partii może negatywnie wpłynąć na zdrowie konsumentów.
Szczegóły dotyczące wycofanego produktu
Aby ułatwić identyfikację niebezpiecznego produktu, podajemy szczegółowe informacje:
- Nazwa produktu: Herbata Czarna Liściasta Black Leaf Tea, 100 g
- Marka: Eternal Finest Op
- Numer partii: MT-13-LK
- Najlepiej spożyć przed końcem: 11/2027
- Dystrybutor: VIVI Polska Sp. z o.o. Sp. K., Al. Sadowa 41a, 05-825 Książenice
W odpowiedzi na wykrycie przekroczenia norm, podjęto natychmiastowe działania mające na celu ochronę konsumentów:
- Firma VIVI Polska Sp. z o.o. Sp. K. niezwłocznie poinformowała swoich odbiorców o potencjalnym zagrożeniu związanym z obecnością antrachinonu w herbatach z określonej partii.
- Firma podjęła decyzję o wstrzymaniu dystrybucji i sprzedaży wspomnianej partii herbaty. Dodatkowo, zlecono zabezpieczenie produktu i przygotowanie go do zwrotu.
Państwowa Inspekcja Sanitarna wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia przyczyn zaistniałej sytuacji oraz podjęcia odpowiednich działań korygujących.
Co zrobić, jeśli masz tę herbatę w domu?
Główny Inspektorat Sanitarny apeluje do konsumentów o zachowanie ostrożności. Jeżeli posiadasz w domu herbatę z partii oznaczonej numerem MT-13-LK z datą ważności do 11/2027, kategorycznie nie należy jej spożywać.
Antrachinon jest związkiem chemicznym stosowanym jako pestycyd. Jego obecność w żywności, w stężeniach przekraczających dopuszczalne normy, może stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia. Dlatego tak ważne jest monitorowanie poziomu tej substancji w produktach spożywczych.
Apel do konsumentów
Zachęcamy do śledzenia komunikatów Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz innych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności. Regularne sprawdzanie informacji o wycofywanych produktach pozwala uniknąć potencjalnych zagrożeń dla zdrowia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa zakupionych produktów, warto skontaktować się z producentem lub dystrybutorem.