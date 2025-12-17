Niebezpieczna herbata na rynku! GIS ostrzega przed przekroczeniem norm pestycydu

Agnieszka Grotek
2025-12-17 10:28

Alarmujący komunikat Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS)! W popularnej Herbacie Czarnej Liściastej Black Leaf Tea wykryto przekroczenie dopuszczalnego poziomu pestycydu - antrachinonu. Spożycie herbaty z partii MT-13-LK z datą ważności do 11/2027, dystrybuowanej przez VIVI Polska Sp. z o.o. Sp. K., może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Sprawdź, czy posiadasz tę partię i nie spożywaj jej!

Opakowanie czarnej herbaty Eternal Finest OP Black Leaf Tea na czerwonym tle z napisem Uwaga! Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności. Artykuły o ostrzeżeniach GIS przed herbatą z pestycydem znajdziesz na Super Biznes.

i

  • GIS ostrzega przed herbatą "Herbata Czarna Liściasta Black Leaf Tea" (partia MT-13-LK, najlepiej spożyć przed 11/2027), w której wykryto przekroczony poziom pestycydu – antrachinonu.
  • Spożycie tej herbaty może negatywnie wpłynąć na zdrowie, co potwierdziła ocena ryzyka Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH.
  • Dystrybutor VIVI Polska Sp. z o.o. Sp. K. wstrzymał dystrybucję i sprzedaż, a GIS prowadzi postępowanie wyjaśniające.
  • Jeśli masz w domu tę herbatę, kategorycznie jej nie spożywaj ze względu na potencjalne zagrożenie zdrowotne związane z antrachinonem.

GIS ostrzega przed niebezpieczną herbatą!

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Sanitarną (Główny Inspektorat Sanitarny - GIS), wykryto niepokojące przekroczenie norm w popularnym produkcie spożywczym. Chodzi o Herbatę Czarną Liściastą Black Leaf Tea, w której stwierdzono zbyt wysoki poziom pozostałości pestycydu – antrachinonu.

Zagrożenie dla zdrowia konsumentów

Zgodnie z oceną ryzyka przeprowadzoną przez ekspertów z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego, spożycie herbaty z zanieczyszczonej partii może negatywnie wpłynąć na zdrowie konsumentów.

Szczegóły dotyczące wycofanego produktu

Aby ułatwić identyfikację niebezpiecznego produktu, podajemy szczegółowe informacje:

  • Nazwa produktu: Herbata Czarna Liściasta Black Leaf Tea, 100 g
  • Marka: Eternal Finest Op
  • Numer partii: MT-13-LK
  • Najlepiej spożyć przed końcem: 11/2027
  • Dystrybutor: VIVI Polska Sp. z o.o. Sp. K., Al. Sadowa 41a, 05-825 Książenice

W odpowiedzi na wykrycie przekroczenia norm, podjęto natychmiastowe działania mające na celu ochronę konsumentów:

  • Firma VIVI Polska Sp. z o.o. Sp. K. niezwłocznie poinformowała swoich odbiorców o potencjalnym zagrożeniu związanym z obecnością antrachinonu w herbatach z określonej partii.
  • Firma podjęła decyzję o wstrzymaniu dystrybucji i sprzedaży wspomnianej partii herbaty. Dodatkowo, zlecono zabezpieczenie produktu i przygotowanie go do zwrotu.

Państwowa Inspekcja Sanitarna wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia przyczyn zaistniałej sytuacji oraz podjęcia odpowiednich działań korygujących.

Co zrobić, jeśli masz tę herbatę w domu?

Główny Inspektorat Sanitarny apeluje do konsumentów o zachowanie ostrożności. Jeżeli posiadasz w domu herbatę z partii oznaczonej numerem MT-13-LK z datą ważności do 11/2027, kategorycznie nie należy jej spożywać.

Antrachinon jest związkiem chemicznym stosowanym jako pestycyd. Jego obecność w żywności, w stężeniach przekraczających dopuszczalne normy, może stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia. Dlatego tak ważne jest monitorowanie poziomu tej substancji w produktach spożywczych.

Apel do konsumentów

Zachęcamy do śledzenia komunikatów Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz innych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności. Regularne sprawdzanie informacji o wycofywanych produktach pozwala uniknąć potencjalnych zagrożeń dla zdrowia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa zakupionych produktów, warto skontaktować się z producentem lub dystrybutorem.

