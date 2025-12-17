Uważaj na jaja z tej daty! GIS ostrzega przed salmonellą

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
PAP
PAP
2025-12-17 9:24

Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) ostrzega przed salmonellą wykrytą w partii jaj z chowu ściółkowego o dacie minimalnej trwałości 05.01.2026. Badania sanepidu potwierdziły obecność bakterii w części próbek, a skażony produkt został wycofany z obrotu.

Mężczyzna w okularach i garniturze, z rękami splecionymi na wysokości brzucha, na tle brązowych jaj w wytłaczance. Artykuły o salmonelli w jajach i ostrzeżeniach GIS przeczytasz na Super Biznes.

i

Autor: Super Express, Shutterstock Mężczyzna w okularach i garniturze, z rękami splecionymi na wysokości brzucha, na tle brązowych jaj w wytłaczance. Artykuły o salmonelli w jajach i ostrzeżeniach GIS przeczytasz na Super Biznes.
Super Biznes SE Google News
  •  GIS ostrzega przed salmonellą w partii jaj "Świeże jaja z chowu ściółkowego, 10 sztuk" o numerze partii i dacie minimalnej trwałości 05.01.2026.
  •  Bakterie Salmonella wykryto w 3 z 5 próbek treści jaj i 2 z 5 próbek skorupek, co świadczy o szerokim skażeniu.
  •  Producent (BESTFARM Ferma Drobiu Bestwinka – Janusz Matyjasik) wycofał już skażoną partię z rynku, a GIS oczekuje na wyniki dodatkowych badań.
  •  Spożycie zanieczyszczonych jaj bez odpowiedniej obróbki termicznej wiąże się z ryzykiem zatrucia pokarmowego.

GIS ostrzega przed salmonellą w jajach

Główny Inspektorat Sanitarny wydał  ostrzeżenie dotyczące wykrycia bakterii Salmonella w jednej z partii jaj dostępnych wcześniej w sprzedaży. Informacja została opublikowana w ramach systemu publicznych komunikatów o zagrożeniach dla bezpieczeństwa żywności. Jak podkreślają służby sanitarne, kontakt z produktem może stanowić realne ryzyko dla zdrowia konsumentów.

Salmonella w jajach – wyniki kontroli sanepidu

W wyniku działań urzędowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzono szczegółowe badania laboratoryjne. Obecność bakterii wykryto w 3 z 5 próbek treści jaj oraz w 2 z 5 próbek pobranych z powierzchni skorupek. Oznacza to, że skażenie nie miało charakteru jednostkowego, a zagrożenie mogło dotyczyć większej liczby opakowań z tej samej partii.

„Spożycie produktu zanieczyszczonego pałeczkami Salmonella, zwłaszcza bez odpowiedniej obróbki termicznej, wiąże się z ryzykiem zatrucia pokarmowego” – ostrzegł GIS.

Jaka partia jaj została objęta ostrzeżeniem GIS

Komunikat dotyczy produktu Świeże jaja z chowu ściółkowego, 10 sztuk, oznaczonego numerem partii i datą minimalnej trwałości 05.01.2026. Producentem jest BESTFARM Ferma Drobiu Bestwinka – Janusz Matyjasik, z siedzibą przy ul. Dworkowej 22, 43-512 Bestwinka. Jaja były pakowane w zakładzie o numerze PL-24025908.

Wycofanie produktu i dalsze działania

GIS poinformował, że producent podjął natychmiastowe kroki w celu wycofania kwestionowanej partii z rynku. Zgodnie z aktualną wiedzą inspektoratu produkt nie znajduje się już w obrocie handlowym. Równolegle przeprowadzono dodatkowe badania właścicielskie jaj pochodzących ze wszystkich stad producenta. Na ostateczne wyniki analiz nadal się oczekuje.

Pieniądze To Nie Wszystko - Piotr Arak | 2025 12 15

Polecany artykuł:

Gigant spożywczy w tarapatach. Zwalniają 16 tysięcy pracowników
QUIZ PRL. Zima w czasach PRL. Pamiętasz Relaksy, Żbiki i zimę stulecia?
Pytanie 1 z 10
1.Buty Relaks były ocieplone:
Zima w PRL
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SALMONELLA
JAJA
GIS