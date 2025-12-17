GIS ostrzega przed salmonellą w partii jaj "Świeże jaja z chowu ściółkowego, 10 sztuk" o numerze partii i dacie minimalnej trwałości 05.01.2026.

Bakterie Salmonella wykryto w 3 z 5 próbek treści jaj i 2 z 5 próbek skorupek, co świadczy o szerokim skażeniu.

Producent (BESTFARM Ferma Drobiu Bestwinka – Janusz Matyjasik) wycofał już skażoną partię z rynku, a GIS oczekuje na wyniki dodatkowych badań.

Spożycie zanieczyszczonych jaj bez odpowiedniej obróbki termicznej wiąże się z ryzykiem zatrucia pokarmowego.

GIS ostrzega przed salmonellą w jajach

Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące wykrycia bakterii Salmonella w jednej z partii jaj dostępnych wcześniej w sprzedaży. Informacja została opublikowana w ramach systemu publicznych komunikatów o zagrożeniach dla bezpieczeństwa żywności. Jak podkreślają służby sanitarne, kontakt z produktem może stanowić realne ryzyko dla zdrowia konsumentów.

Salmonella w jajach – wyniki kontroli sanepidu

W wyniku działań urzędowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzono szczegółowe badania laboratoryjne. Obecność bakterii wykryto w 3 z 5 próbek treści jaj oraz w 2 z 5 próbek pobranych z powierzchni skorupek. Oznacza to, że skażenie nie miało charakteru jednostkowego, a zagrożenie mogło dotyczyć większej liczby opakowań z tej samej partii.

„Spożycie produktu zanieczyszczonego pałeczkami Salmonella, zwłaszcza bez odpowiedniej obróbki termicznej, wiąże się z ryzykiem zatrucia pokarmowego” – ostrzegł GIS.

Jaka partia jaj została objęta ostrzeżeniem GIS

Komunikat dotyczy produktu Świeże jaja z chowu ściółkowego, 10 sztuk, oznaczonego numerem partii i datą minimalnej trwałości 05.01.2026. Producentem jest BESTFARM Ferma Drobiu Bestwinka – Janusz Matyjasik, z siedzibą przy ul. Dworkowej 22, 43-512 Bestwinka. Jaja były pakowane w zakładzie o numerze PL-24025908.

Wycofanie produktu i dalsze działania

GIS poinformował, że producent podjął natychmiastowe kroki w celu wycofania kwestionowanej partii z rynku. Zgodnie z aktualną wiedzą inspektoratu produkt nie znajduje się już w obrocie handlowym. Równolegle przeprowadzono dodatkowe badania właścicielskie jaj pochodzących ze wszystkich stad producenta. Na ostateczne wyniki analiz nadal się oczekuje.

Pieniądze To Nie Wszystko - Piotr Arak | 2025 12 15