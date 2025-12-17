Polacy planują wydać na tegoroczne święta średnio 1122 zł, czyli o jedną trzecią mniej niż rok temu, głównie na prezenty (447 zł) i jedzenie (413 zł).

Spadek wydatków to efekt rosnącej presji kosztowej i świadomego zarządzania budżetem, z naciskiem na jakość i racjonalność zakupów.

Najwięcej wydadzą osoby powyżej 65. roku życia (1162 zł), a mężczyźni planują wydać więcej niż kobiety.

Prawie połowa oszczędzających (49%) robi to z powodu braku środków na pilne potrzeby, co pokazuje trudną sytuację finansową części społeczeństwa

Ile Polacy wydadzą na święta w tym roku?

Z najnowszych analiz wynika, że tegoroczne święta będą dla portfeli Polaków znacznie łaskawsze, ale jest to efekt świadomych oszczędności. Zgodnie z badaniem BIG InfoMonitor, przeciętny Polak przeznaczy na tegoroczne święta Bożego Narodzenia średnio 1122 zł, co stanowi spadek o jedną trzecią w stosunku do ubiegłego roku. To wyraźny sygnał, że rosnące koszty życia zmuszają do redefiniowania świątecznej hojności. Co ciekawe, największe wydatki deklarują osoby po 65. roku życia, planując przeznaczyć na ten cel średnio 1162 zł. Z kolei 4 proc. ankietowanych w ogóle nie przewiduje wydatków na święta.

Na czym Polacy oszczędzają najbardziej?

Cięcia w budżetach domowych widać najwyraźniej w dwóch kluczowych kategoriach świątecznych. Najwięcej, bo średnio 447 zł, Polacy planują wydać na prezenty świąteczne, a na jedzenie przeznaczą niewiele mniej, bo 413 zł. W ujęciu rocznym oznacza to spadek wydatków na prezenty o 18 proc., a na jedzenie aż o 21 proc. Ograniczenia dotyczą również ozdób świątecznych – aż 62 proc. Polaków nie planuje na nie żadnych wydatków. Z badania wynika także, że 18 proc. respondentów w ogóle nie kupi w tym roku prezentów, a dla niemal połowy z nich powodem jest brak środków na pokrycie bieżących potrzeb.

Presja kosztowa zmusza do zmiany nawyków

Jak tłumaczą eksperci, za tak znaczącym spadkiem wydatków stoi przede wszystkim presja kosztowa. „To bardzo wyraźny sygnał rosnącej presji kosztowej, która skłania Polaków do zaciśnięcia pasa i redefiniowania świątecznej rozrzutności. Obserwujemy przechodzenie od zakupowego impulsu do świadomego zarządzania budżetem” – ocenił dr hab. Waldemar Rogowski, główny analityk BIG InfoMonitor. Jak oceniają eksperci, jest to wymowny wskaźnik zmiany postaw konsumenckich, które przechodzą od priorytetu ilości do priorytetu jakości i racjonalności. Prezes BIG InfoMonitor, Paweł Szarkowski, dodaje, że może to świadczyć o „dojrzałej i bardziej przemyślanej konsumpcji, gdzie unika się marnotrawstwa i nieplanowanych nadwyżek”.Źródło: Badanie „Wydatki świąteczne Polaków” zrealizowane metodą CAWI przez Quality Watch na zlecenie BIG InfoMonitor, na próbie 1028 Polaków w wieku 18+, grudzień 2023 r.

Pieniądze to nie Wszystko - Marek Zuber