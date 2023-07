Niebotyczna kwota za Poloneza. Fabrycznie nowy model z 1989 r. poszedł na aukcji za... 115 tys. zł!

Polonez sprzedany! Za ile poszedł?

Jak donosi Eska, Polonez został ostatecznie sprzedany za 115 tysięcy złotych tajemniczemu "Oferentowi nr 120". Licytacja zakończyła się 12 lipca o godzinie 18.

Nowy Polonez 1989 roku trafił na aukcję. 33 km przebiegu i zafoliowane fotele

Dom aukcyjny wystawił na sprzedaż nowego FSO Poloneza 1.5 SLE z 1989 roku (1.5, 82 KM, napęd na tył). Samochód nie został zarejestrowany, a jego licznik wskazywał jedyne 33 kilometry przebiegu. Auto było w stanie idealnym - miało nawet zafoliowane fotele.

Za sprzedaż odpowiada Ardor Auctions. Jest to pierwszy i jedyny w Polsce dom aukcyjny zajmujący się samochodami klasycznymi i zabytkowymi. "Nasza firma została założona w 2015 roku przez grupę wielbicieli klasycznej motoryzacji i do dziś jest prowadzona przez ludzi kochających unikatowe samochody. To stwierdzenie nie oddaje jednak w pełni istoty naszej działalności. Stanowimy pomost między osobami sprzedającymi samochody klasyczne a tymi, którzy marzą o posiadaniu swojego klasyka" - brzmi komunikat formy cytowany przez portal eska.pl.

