Amerykańska wokalistka Taylor Swift obecnie koncertuje w trasie po Stanach Zjednoczonych "The Eras Tour". Tamtejsze media donoszą, że gwiazda realizująca ogromne przedsięwzięcie estradowe (24 tygodnie w trasie) zdecydowała się docenić swoich pracowników i wypłaciła im ogromne bonusy. Każdemu z kierowców 50 ciężarówek wożących sprzęt estradowy przelała po 100 tys. dolarów dodatku premiowego (ponad 400 tys. zł).

Równie hojnie doceniła tancerzy, dźwiękowców, oświetleniowców, a także pracowników cateringu. Wiadomo, że najedzeni i zadowoleni pracownicy mogą więcej niż głodni i smutni.

Michael Scherkenbach, właściciel firmy transportowej Shomotion, jednej z dwóch, która obsługuje "The Eras Tour" stwierdził w rozmowie z CNN, że taka hojność jest rzadka w tej branży. Zazwyczaj premie dla kierowców wynoszą od 5 tys. do 10 tys. dolarów (czyli do 20 tys. do 40 tys. złotych). Przypomniał również, że jest to praca sezonowa i bardzo wyczerpująca. Załoga trasy koncertowej pracuje nocą, a śpi w ciągu dnia i tak doba za dobą przez wiele tygodni cały czas w trasie. Tygodniami pracownicy nie oglądają swoich rodzin.

Nagrody zostały przekazane pracownikom w sobotę 29 lipca przed ostatnim amerykańskim koncertem Taylor Swift w Santa Clara. Zgodnie z przewidywaniami amerykańskich mediów dowodzi to, że trasa koncertowa była jedną z najbardziej dochodowych.

Jesienią trasa przenosi się do Meksyku, a w przyszłym roku do Europy. Polskę Swift odwiedzi w sierpniu 2024 roku. Bilety na trzy koncerty na Stadionie Narodowym w Warszawie – 1, 2 i 3 sierpnia 2024 – rozeszły się jak świeże bułeczki.

Taylor Swift rekordzistka

Taylor Swift jest amerykańska piosenkarką, kompozytorką, producentką muzyczną, multiinstrumentalistką i autorką tekstów – niezwykle utalentowaną i wielokrotnie nagradzaną osobowością sceniczną. Koncertowe show wokalistki przyciąga rzesze fanów na całym świecie. Taylor Swift może się poszczycić dorobkiem 50 mln sprzedanych albumów i 150 mln singli.

Trzykrotnie znalazła się na liście 100 najbardziej wpływowych ludzi tygodnika "Time", a także najlepiej zarabiających artystek, 100 najsilniejszych kobiet i 100 celebrytów i celebrytek magazynu "Forbes".

Według ostatniego rankingu magazynu "Forbes" znalazła się na 34. miejscu z majątkiem szacowanym na 740 mln dol. Występuje od 2006 roku, obecnie ma 34 lata.