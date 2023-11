Niedziela handlowe w Wigilię? Partia Hołowni zdecydowała, jak będą czynne sklepy

Prawie 5000 zł pensji dla policjantów! Brakuje chętnych do pracy

Podczas ostatniego posiedzenia komisji gospodarki i rozwoju odrzucono rządowy projekt, który miał wyznaczyć niedzielę handlową 10 grudnia i zakazać handlu w Wigilię 24 grudnia. Stanisław Szwed będący w momencie obrad komisji sekretarzem stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej twierdził, że zmiana jest uzasadniona szczególnym czasem przygotowań do świąt.

Posłowie opozycji oburzali się, że projekt złożono skandalicznie zbyt późno i PiS miał na jego zmianę cały rok. Jest to o tyle problematyczne, że zgodnie z prawem pracy polscy pracownicy powinni poznać grafik do 23 listopada, a projekt zaprezentowano 20 listopada. Uwagę na indolencję rządu zwróciła nawet sieć Ikea w swoich kanałach w social media. Ostatecznie 19 osób w komisji zagłosowało za odrzuceniem rządowej propozycji a 7 przeciw.

Ponadto rządowy projekt zmieniał jedną niedzielę w 2023 roku, a powinien działać także w kontekście przyszłości, gdyż takie sytuacje mogą się zwyczajnie powtarzać.

Projekt partii Hołowni przegłosowany przez komisje

Zamiast propozycji rządowej przyjętą projekt Polski 2050 Szymona Hołowni, który zakłada, że jeśli niedziela wypada 24 grudnia, to tego dnia będzie obowiązywał zakaz handlu. Wtedy też dwie poprzednie niedziele mają być handlowe, w tym roku będzie to 10 i 17 grudnia. Ustawy nie trzeba będzie co roku nowelizacja, gdyż będzie funkcjonować tak długo, jak nie zostanie ponownie zmieniona.

Nad dalszymi losami projektu rząd będzie pracował na wtorkowym posiedzeniu 28 listopada.

