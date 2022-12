Niedziele handlowe 2023

Według ustanowionych przepisów pracodawca, który zdecyduje się na handel w niedzielę, może być ukarany grzywną w wysokości od 1 tys. zł do nawet 100 tys. zł, dlatego też wielu z nich do obecnych przepisów się stosuje. Początkowo mówiły one, że handlu zabrania się tylko w wybrane niedziele, następnie otwarte sklepy mogły być tylko w ostatnią niedzielę każdego miesiąca. Obecnie natomiast można handlować głównie w niedziele, które wypadają np. przed świętami. Warto sprawdzić wcześniej, kiedy możemy udać się na zakupy, by nie pokrzyżowało nam to planów.

W 2023 roku niedziele handlowe przypadają na:

29 stycznia

2 kwietnia

30 kwietnia

25 czerwca

27 sierpnia

17 grudnia

24 grudnia

Jakie placówki i sklepy wyłączone są z zakazu handlu?

Ustawa o zakazie handlu w niedziele przewiduje wyjątki sklepów i placówek, które mimo panującego zakazu mogą być otwarte. Są to m.in. apteki, stacje paliw, kwiaciarnie, weterynarz, placówki pocztowe, placówki handlowe wewnątrz hotelu, placówki handlowe na lotniskach bądź dworcach, placówki na terenach jednostek wojskowych, sklepy internetowe czy piekarnie i cukiernie. Co więcej, zakaz nie dotyczy popularnej sieci sklepów Żabka, jednak zmienione są wtedy godziny otwarcia, które warto poznać, zanim wybierzemy się na zakupy.

