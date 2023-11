Zamieszanie z pracą w Wigilię. Handlowcy nie wiedzą jak mają pracować

Niedziele handlowe w grudniu 2023

Zgodnie z ustawą o zakazie handlu w grudniu powinny być dwie niedziele handlowe: 17 i 24. Jedna z nich przypada i Wigilię, kiedy to praca w sieciach handlowych możliwa jest do godz. 14. Rząd skierował do Sejmu ustawę, żeby Wigilia była dniem dzień całkowicie wolnym od pracy w sklepach. W ustawie zaproponowano, aby niedziela handlowa była10 grudnia, handel tego dnia miałby się odbywać do godz. 14. Swój projekt przygotowała też partia Szymona Hołowni – podaje Business Insider. Zgodnie z nim zawsze, gdy Wigilia wypada w niedzielę, sklepy będą zamknięte. Za to mają być otwarte w dwie poprzedzające ja niedzielę, czyli w tym roku 10 i 17 grudnia.

Zamieszanie z Wigilią – handlowcy mają problem

Na miesiąc przed Wigilią sieci handlowe nie wiedzą jak mają układać grafiki pracy bo nie wiadomo, w które niedziele i w jakim zakresie ma działać handel. O problemie w mediach społecznościowych informowała IKEA. "Sklepy IKEA od kilku lat są zamknięte w Wigilię, z szacunku dla naszych pracowników. Natomiast — podobnie jak cała branża — oczekujemy drugiej niedzieli handlowej w grudniu" — napisali przedstawiciele sieci w serwisie X (dawniej Twitter).

IKEA dodała, że branża o stosowne rozwiązanie problemu apelowała od wiosny. "Zgodnie z Kodeksem pracy pracownicy powinni poznać swe grafiki na grudzień do 23 listopada" — podkreślili. Ten termin już minął – podkreśla Business Insider.

IKEA chce niedzieli handlowej 10 grudnia i możliwości prowadzenia biznesu tego dnia do godz. 20. "Działalność sklepów nie polega jedynie na otwarciu i zamknięciu drzwi wejściowych, jest to skomplikowane przedsięwzięcie logistyczne i kadrowe. Niepewność i nieprzewidywalność prawa jest nieustannym wyzwaniem dla pracodawców, pracowników i konsumentów" — wskazali przedstawiciele sieci.

