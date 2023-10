i Autor: Shutterstock

Zakaz handlu w niedzielę do likwidacji? Wrócą zakupy w niedzielę, bo tego chcą Polacy

Zakaz handlu ma zostać zniesiony. Wszystkie partie opozycyjne zgadzają się co do tego, ale każde ugrupowanie ma inny pomysł na jego realizację. Branża handlowa argumentuje, że brak zakazu handlu w niedziele mógłby przynieść sektorowi wzrost zatrudnienia, zwiększenie obrotów o około 4 proc., a w konsekwencji wyższe wpływy do budżetu. Jaki pomysł ma opozycja na przywrócenie handlu w niedzielę?