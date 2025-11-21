Prokuratura zabezpieczyła majątek beneficjenta programu "willa plus" w Jadwisinie, ustanawiając hipotekę przymusową na milion złotych i zakaz zbywania nieruchomości

Członkowie zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej Inte Gra, Robert S. i Maja M., usłyszeli zarzuty oszustwa za wprowadzenie w błąd Ministerstwa Edukacji i Nauki w celu uzyskania dotacji

Ministerstwo Edukacji Narodowej odrzuciło sprawozdanie Inte Gra, zażądało zwrotu ponad 1 miliona złotych dotacji i złożyło zawiadomienia do prokuratury, wskazując na liczne nieprawidłowości

Śledztwo prokuratury obejmuje cały program "willa plus", badając przekroczenia uprawnień urzędników MEN oraz nierzetelną ocenę wniosków, a jego zakończenie planowane jest na luty 2026 roku.

Willa plus: prokuratura zabezpiecza majątek

Prokuratura Okręgowa w Radomiu podjęła kluczowe kroki w głośnej sprawie programu willa plus, wydając postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym na nieruchomości w Jadwisinie. Decyzja dotyczy budynku należącego do jednego z beneficjentów kontrowersyjnego programu. Jak poinformowała rzeczniczka prokuratury, Aneta Góźdź, śledczy ustanowili na obiekcie hipotekę przymusową do kwoty miliona złotych.

Dodatkowo wprowadzono formalny zakaz zbywania nieruchomości. Krok ten ma na celu zagwarantowanie ewentualnego zwrotu środków publicznych, jeśli zarzuty wobec beneficjenta się potwierdzą. Działania prokuratury są bezpośrednią reakcją na ustalenia w toczącym się śledztwie.

Jakie zarzuty usłyszeli beneficjenci willi plus?

Zarzuty prokuratorskie dotyczące oszustwa usłyszeli członkowie zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej Inte Gra, Robert S. i Maja M. Według śledczych, podejrzani mieli wprowadzić w błąd Ministerstwo Edukacji i Nauki, składając nierzetelne oświadczenia we wniosku o dotację. Prokuratura uważa, że miało to kluczowe znaczenie dla uzyskania wsparcia finansowego. Za zarzucane czyny grozi im kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Sprawa nabrała rozgłosu, gdy portal TVN24+ poinformował, że nieruchomość w Jadwisinie, kupiona za pieniądze z programu, została wystawiona na sprzedaż. Cena ofertowa ponad trzykrotnie przewyższała kwotę zakupu sfinansowanego z publicznych pieniędzy.

Co MEN zrobił w sprawie dotacji dla Inte Gra?

Działania prokuratury są efektem zawiadomienia złożonego przez obecne kierownictwo Ministerstwa Edukacji Narodowej. Resort już w 2024 roku odrzucił sprawozdanie końcowe złożone przez Lokalną Organizację Turystyczną Inte Gra. Dotyczyło ono dwóch dotacji: 918 tys. zł na zakup nieruchomości oraz 82 tys. zł na jej wyposażenie.

Resort edukacji, po przeprowadzeniu kontroli, która wykazała liczne nieprawidłowości, zażądał zwrotu całej kwoty dotacji i złożył zawiadomienia do prokuratury. Wśród uchybień wymieniono m.in. spóźnione złożenie sprawozdań, brak dostosowania budynku do celów edukacyjnych oraz konflikt interesów przy zakupie wyposażenia. MEN złożyło dwa zawiadomienia: jedno przeciwko zarządowi Inte Gra, a drugie – dotyczące przekroczenia uprawnień – przeciwko byłemu ministrowi Przemysławowi Czarnkowi i czterem urzędnikom.

Czy to jedyny przypadek? Śledztwo obejmuje cały program willa plus

Sprawa dotacji dla Inte Gra to tylko jeden z wątków szeroko zakrojonego postępowania. Prokuratura Okręgowa w Radomiu prowadzi śledztwo dotyczące przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez urzędników Ministerstwa Edukacji i Nauki w latach 2022-2023. Postępowanie wszczęto m.in. na podstawie zawiadomienia posłanek Katarzyny Lubnauer i Krystyny Szumilas.

Śledczy badają, czy dochodziło do nierzetelnej oceny wniosków i przyznawania dotacji podmiotom, które nie spełniały wymogów programu lub uzyskały negatywną opinię zespołu doradczego. W październiku przeprowadzono przeszukania w siedzibach 9 podmiotów będących beneficjentami programu. Prokurator analizuje obszerną dokumentację finansową, a całe śledztwo zostało przedłużone do 8 lutego 2026 roku, co świadczy o skomplikowanym i wielowątkowym charakterze sprawy.

P. CZARNEK: PREZYDENT NAWROCKI TO DZISIAJ NA PRAWICY POSTAĆ NR 1